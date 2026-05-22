K. Budrys apie JAV karių siuntimą į Lenkiją: tikiu, kad tai ilgalaikis sprendimas

„Mes girdėjome žinias iš Vašingtono šį rytą ar šią naktį. Mes tikime, kad turėti dislokuotus karius čia yra JAV interesas. Tai efektyviausias atgrasymo būdas, tai pigiausias būdas išlaikyti taiką žemyne. Tai taip pat yra karinė nauda ir JAV“, – žurnalistams Švedijoje teigė K. Budrys.
„Mūsų interesas irgi yra turėti juos (JAV karius – ELTA), nes tai efektyviausias atgrasymas. Mes suteikiame geriausias treniravimosi sąlygas, todėl tikiu, kad bus ilgalaikis sprendimas pagal indikacijas, kurias dabar ir girdime“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė, kad į Lenkiją siunčia 5 tūkst. karių – toks jo pareiškimas pasirodė po to, kai Vašingtonas pranešė, kad pirmiau planuotas pajėgų dislokavimas atšaukiamas, mat Europa turėtų labiau pasirūpinti savo pačios saugumu.
D. Trumpas tvirtino, kad toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į jo santykius su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu – nacionalistinių pažiūrų sąjungininku, kurį, jo paties žodžiais tariant, „didžiuodamasis rėmė“ per rinkimus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę JAV pareigūnai pranešė, jog 4 tūkst. JAV karių dislokavimas Lenkijoje buvo atšauktas – tai buvo naujausias D. Trumpo administracijos žingsnis, kuriuo siekiama smarkiai sumažinti karių skaičių ir nubausti NATO sąjungininkus už tai, kad jie nepadėjo Jungtinėms Valstijoms kariauti su Iranu.
Tuomet viceprezidentas J. D. Vance‘as antradienį pareiškė, kad 4 tūkst. karių dislokavimas visgi buvo atidėtas, o ne atšauktas, pridurdamas, kad D. Trumpas „galutinio sprendimo“ dar nepriėmė.
Po to, kai vokiečių kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Iranas prie derybų stalo „žemina“ Jungtines Valstijas, gegužės pradžioje Pentagonas paskelbė, kad Vašingtonas iš Vokietijos išves 5 tūkst. karių.
