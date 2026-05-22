K. Budrys: JAV karių dislokavimas Lenkijoje sustiprins regiono saugumą

„Tai pigiausias būdas užtikrinti taiką žemyne, be to, tai teikia karinės naudos ir Jungtinėms Valstijoms. Mes suinteresuoti juos turėti fronto linijoje, nes tai yra veiksmingiausia atgrasymo priemonė. Teikiame geriausią priimančiosios šalies paramą, moderniausius būstus ir sąlygas pratyboms“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Ministras teigė besiviliantis, kad JAV karių dislokavimas regione taps ilgalaikiu sprendimu.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė, kad į Lenkiją siunčia 5 tūkst. karių – toks jo pareiškimas pasirodė po to, kai Vašingtonas pranešė, kad pirmiau planuotas pajėgų dislokavimas atšaukiamas, mat Europa turėtų labiau pasirūpinti savo pačios saugumu.
D. Trumpas tvirtino, kad toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į jo santykius su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu.
Praėjusią savaitę JAV pareigūnai pranešė, kad 4 tūkst. JAV karių dislokavimas Lenkijoje buvo atšauktas – tai buvo naujausias D. Trumpo administracijos žingsnis, kuriuo siekiama smarkiai sumažinti karių skaičių ir nubausti NATO sąjungininkus už tai, kad jie nepadėjo Jungtinėms Valstijoms kariauti su Iranu.
Tuomet viceprezidentas J. D. Vance‘as antradienį pareiškė, kad 4 tūkst. karių dislokavimas visgi buvo atidėtas, o ne atšauktas, pridurdamas, kad D. Trumpas „galutinio sprendimo“ dar nepriėmė.
