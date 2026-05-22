K. Budrys NATO susitikime: investicijos į gynybą ir ilgalaikė parama Ukrainai yra būtini

2026 m. gegužės 22 d. 19:41
NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Švedijoje sąjungininkai aptarė pasirengimą artėjančiam Aljanso viršūnių susitikimui, kolektyvinės gynybos stiprinimą, gynybos finansavimo didinimą bei ilgalaikės paramos Ukrainai užtikrinimą. Pastarieji du faktoriai, kaip teigė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, yra būtini norint užtikrinti NATO bendrą saugumą.
„Rusija išlieka didžiausia grėsme euroatlantiniam saugumui, todėl NATO vienybė, didesnės investicijos į gynybą ir ilgalaikė parama Ukrainai yra būtinos mūsų bendram saugumui užtikrinti. Turime toliau stiprinti Aljanso gynybinius pajėgumus ir užtikrinti, kad NATO būtų pasirengusi efektyviai reaguoti į šiandienos ir rytojaus saugumo iššūkius“, – pranešime cituojamas ministras K. Budrys.
URM rašo, jog ministrų susitikime daug dėmesio buvo skirta būtinybei toliau stiprinti NATO atgrasymą ir gynybą, didinti investicijas į gynybą bei užtikrinti spartesnį gynybos pramonės vystymą. Taip pat akcentuota nuosekli ir ilgalaikė parama Ukrainai, siekiant sustiprinti jos gebėjimą gintis nuo Rusijos agresijos.
Teigiama, jog NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo rezultatai prisidės prie pasirengimo artėjančiam viršūnių susitikimui, kuriame bus priimami sprendimai dėl tolesnio Aljanso stiprinimo ir paramos Ukrainai.
