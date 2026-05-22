KAM ir STT stiprins bendradarbiavimą kovojant su korupcija gynybos sistemoje

2026 m. gegužės 22 d. 11:11
Krašto apsaugos ministerija (KAM) su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) stiprins tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant didinti atsparumą korupcijai krašto apsaugos sistemoje.
Tai aptarta krašto apsaugos ministro Roberto Kauno susitikime su SST vadovu Linu Pernavu.
„Jau dabar bendradarbiaujame su STT ir kitomis priežiūros institucijomis, tačiau šį bendradarbiavimą stiprinsime – tiek strateginiu lygmeniu, tiek kasdienėje veikloje“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Portalas „Delfi“ ketvirtadienį pranešė, kad į Seimo Antikorupcijos komisijos posėdį pristatyti metinę ataskaitą atvykę STT atstovai jame pateikė informaciją apie korupcijos KAM, o pristatydami korupcinių rizikų analizę minėjo „Nemuno aušros“ valdomas ministerijas ir leido slapta įrašytus pokalbius, kuriuose aptarinėtos kyšininkavimo schemos.
„Delfi“ žiniomis, tarnybos atstovai Seimo nariams skundėsi, kad krašto apsaugos ministrui R. Kaunui pareigose pakeitus buvusią ministrę Dovilę Šakalienę, STT pareigūnai esą buvo tapę nepageidaujami viešųjų pirkimų darbo grupėse.
Be to, KAM ir STT buvo sutarusi, kad pirkimus padės prižiūrėti tarnybos atstovai, bet jie galiausiai buvo palikti už durų.
