Lietuvos dienaAktualijos

Karinių oro pajėgų vadas atskleidė, kas Lietuvos gali laukti toliau: vienas sprendimas kariuomenei galėtų padėti

2026 m. gegužės 22 d. 09:52
Vilius Narkūnas
Tęsiantis Lietuvos erdvę pažeidžiančių dronų incidentams, Karinių oro pajėgų (KOP) vadas Antanas Matutis sako, kad nepaprastoji padėtis suteiktų kariuomenei daugiau įgaliojimų tvarkantis su šia problema. Visgi, pabrėžia jis, toks įvestas statusas apribotų visuomenės laisvę, todėl reikia ieškoti teisingos pusiausvyros.
Daugiau nuotraukų (6)
„Nepaprastoji padėtis turbūt įgaliojimus kariuomenei gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenei, atsiranda tam tikri apribojimai visuomenei. Kol kas turime rasti teisingą balansą, kiek mes norime suvaržyti savo šalies piliečių teises judėti laisvai, gyventi normalų gyvenimą laikantis tam tikrų procedūrų, kad aplinka būtų pakankamai saugi, ir kiek mes norime ją suvaržyti ir atiduoti kariuomenei pilnai veikti“, – ketvirtadienį LRT televizijai teigė A. Matutis.
Kalbėdamas apie tai, ar užtenka dabartinio Baltijos oro policijos naikintuvų kiekio, KOP vadas atsakė teigiamai.
„Pagal tokį incidentų kiekį, koks yra šiuo metu fiksuojamas, tai taip“, – sakė jis.

Kodėl nebuvo aktyvuotas 4-asis NATO straipsnis?

Visgi, A. Matutis neatmetė ir to, kad augant incidentų skaičiui, NATO pajėgumų kiekis Baltijos regione būtų perskirstytas.
„Šiuo metu sistema yra orientuota į taikos metą. Augant incidentų skaičiui arba objektų, pažeidžiančių mūsų oro erdvę, skaičiui, tikriausiai pajėgų kiekis regione būtų perskirstytas. Lygiai taip pat, kaip įvykus padažnėjusiems incidentams Lenkijoje arba Rumunijoje, NATO lygmeniu pajėgumai ne tik ore, bet ir ant žemės buvo perskirstyti. Reakcija atitinkamai būtų ir mūsų regione“, – sakė KOP vadas.
Susiję straipsniai
Utenos apskrityje aidėjo oro pavojus: užfiksuoti du dronai

Utenos apskrityje aidėjo oro pavojus: užfiksuoti du dronai

Prabilo apie didžiausią klaidą per oro pavojų Lietuvoje: „Tai viena rimčiausių problemų“

Prabilo apie didžiausią klaidą per oro pavojų Lietuvoje: „Tai viena rimčiausių problemų“

Lrytas iš Varėnos rajono apylinkių: vietinių išgirstas keistas garsas, galvosūkis dėl priedangų ir žinutė valdžiai

Lrytas iš Varėnos rajono apylinkių: vietinių išgirstas keistas garsas, galvosūkis dėl priedangų ir žinutė valdžiai

Nepaprastoji padėtis yra ypatingas teisinis režimas valstybėje ar jos dalyje, leidžiantis taikyti Lietuvos Konstitucijoje ir įstatyme nustatytus laikinus naudojimosi fizinių asmenų teisėmis ir laisvėmis apribojimus ir laikinus juridinių asmenų veiklos apribojimus.
Nepaprastąją padėtį šalyje arba jos dalyje savo dekretu galėtų įvesti prezidentas, o vėliau sprendimą tvirtintų Seimas.
ELTA primena, kad ketvirtadienį oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius, kaip įtariama, dronus.
Trečiadienį oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Paskelbus oro pavojų, paaiškėjo, kad dalis priedangų buvo užrakintos, o kai kurios švietimo įstaigos veiksmus koordinavo ne taip, kaip turėtų – kvietė tėvus bei globėjus pasiimti savo atžalų, nenorėjo nutraukti atsiskaitymų, nesilaikė nustatytų principų.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Karinės oro pajėgosdronaiOro pavojus
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.