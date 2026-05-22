M. Sinkevičius apie sulaikytus pareigūnus: sistema valosi, korupcija ir veikimas prieš valstybę nebus toleruojami

„Ačiū sąžiningai dirbantiems pareigūnams, prokurorams ir visoms tarnyboms, kurios parengė ir įgyvendino didelio masto operaciją prieš kontrabandos balionais schemą. Dar praėjusių metų lapkritį kartu su teisėsauga ieškojome sprendimų, kaip sustabdyti kontrabandą balionais. Ėmėmės priemonių, kad ši problema būtų sprendžiama efektyviai – nuo papildomo finansavimo iki bausmių griežtinimo. Šiandien matome rezultatą“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė M. Sinkevičius.
„Teisėsauga atliko operaciją prieš, kaip įtariama, organizuotą schemą, kai cigaretės į Lietuvą buvo gabenamos meteorologiniais balionais. Sulaikyti 27 asmenys (…). Ypač skaudu, kad tarp sulaikytųjų – ir pareigūnai, kurie turėjo saugoti valstybę. Tačiau tai rodo ir kitą dalyką: neliečiamųjų nėra. Sistema valosi. Kontrabanda, korupcija ir veikimas prieš Lietuvos valstybę nebus toleruojami. Tokios schemos bus ardomos, o atsakomybės neišvengs niekas“, – pažymėjo socialdemokratų lyderis.
Kaip pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, šią savaitę vykusios teisėsaugos operacijos metu Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai kartu su Generalinės prokuratūros ir Kauno apygardos prokuratūros prokurorais ėmėsi veiksmų prieš organizuotas nusikalstamas grupes, kurios organizuoja ir vykdo cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, taip kartu keliant grėsmę ir civilinei aviacijai.
Iš viso buvo sulaikyti 27 asmenys, 13 iš jų yra ne tik policijos pareigūnai, bet ir Valstybės sienos tarnybos pareigūnai (VSAT).
„Šios operacijos metu duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad iš Lietuvoje ir Baltarusijoje atskirai veikiančių organizuotų nusikalstamų grupių, siekiančių sistemingo pelno iš akcizinių prekių (cigarečių) kontrabandos, buvo sudarytas itin įslaptintai veikiantis tinklas“, – teigė V. Kondratovičius.
Skelbiama, kad galimo nusikalstamo susivienijimo nariai naudojo GPS, šifruoto ryšio priemones, jog žinotų, kur tiksliai balionai su kontrabandinių cigarečių kroviniu nusileidžia, kur juos paimti.
Anot policijos generalinio komisaro pavaduotojo, teisėsaugos operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones.
Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
