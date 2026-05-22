Kaip buvo praneša, drono kariuomenei surasti nepavyko.
Paieška buvo vykdoma Varėnos rajone.
„Informuojame, kad objekto paieška Varėnos rajone nutraukta, neradus ieškomo objekto“, – pranešė Lietuvos kariuomenė
Reakcijos į oro pavojaus perspėjimą nelaiko beviltiška: itin pagyrė visuomenės sąmoningumą
Kariuomenė taip pat atskleidė, kad šiuo metu dar vykdoma ketvirtadienį radarų pastebėtų dronų paieška. Ši vyksta Utenos rajone.
„Utenos rajone paieška tęsiama Karo policijos bei Sausumos pajėgų pajėgumais, vykdoma gyventojų apklausa.
Pasikeitus situacijai informuosime atskiru pranešimu“, – pranešė kariuomenė
Trečiadienį į Lietuvos oro erdvę įskridus ir vėliau iš radarų dingus dronui, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras ketvirtadienį teigė, kad paieškos teritorija buvo susiaurinta. Anot jo, jau buvo apžiūrėta 70 proc. teritorijos, tačiau kiek laiko truks paieška – neaišku.
„Šiuo metu dar kol kas vyksta (paieška – ELTA). Negavau jokios informacijos, kad jau būtų rastas. Pajėgos sustiprintos. Šiek tie susiaurintas yra rajonas, nes apie 70 proc. mums pavyko vakar išžiūrėti, tai dar liko arčiau sienos tas procentas. (...) Jeigu nebuvo ir netyčia išskrido atgal į Baltarusiją, tada, kaip sakant, nėra daikto, nėra apie ką šnekėti“, – ketvirtadienį Seime po uždaro Nacionalinio gynybos ir saugumo komiteto (NSGK) posėdžio žurnalistams komentavo R. Vaikšnoras.
Kariuomenės vadas teigė neturintis informacijos bei nenorintis spekuliuoti, ar dronas galėjo išskristi atgal į Baltarusiją.
Pasak kariuomenės vado, taip pat buvo vykdoma gyventojų apklausa – prašoma jų pasidalinti vaizdo medžiaga ar žiniomis apie droną, jeigu toks buvo užfiksuotas. Visgi, sakė jis, ne visi gyventojai skambina iš paieškos rajono, t. y., Varėnos.
„Yra nemažai skambučių, bet pasakysiu taip – nebūtinai tie skambučiai iš to regiono. Todėl šiandien sakyčiau palikime specialistams atlikti savo darbą“, – sakė R. Vaikšnoras.
Tuo metu kalbėdamas, kiek dar truks paieška, kariuomenės vadas pabrėžė, jog tai priklausys ir nuo oro sąlygų bei kaip pavyks apžiūrėti visą teritoriją.
„Viskas priklausys nuo pačio tempo, kaip mums seksis tą visą teritoriją išžvalgyti. Jeigu pagrindinėje kryptyje nerasime, bandysime šonus užkabinti. Jeigu oras leidžia, pasitelkiame sraigtasparnius, turime žvalgybinių dronų operatorius, kas galbūt palengvins. Bet čia labai sunku būtų atsakyti. Tai nebus be galo, be krašto, bet šiandien sakyti dar nenorėčiau“, – akcentavo jis.
Generolas gyventojams, jeigu šie rastų nukritusį objektą, rekomenduoja prie drono neiti ir jo nejudinti, o pranešti tarnyboms.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Kiek vėliau NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas nurodė, kad į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine.
Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone – tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje.