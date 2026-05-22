Šiaurės ir Baltijos šalių ministrai pasmerkė Rusiją dėl dezinformacijos ir grasinimų Latvijai

„Incidentai, susiję su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėto Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti“, – teigiama pareiškime.
„Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Tai nepavyks ir turi nedelsiant liautis“, – priduria ministrai.
Pasak Baltijos ir Šiaurės šalių diplomatijos vadovų, Ukraina turi teisę gintis pagal Jungtinių Tautų Chartijos 51-ą straipsnį.
„Toliau tęsime tvirtą politinę, diplomatinę, karinę ir finansinę paramą Ukrainai, kad būtų pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika, visiškai atitinkanti JT Chartijos principus. Kaip NATO sąjungininkai, mes toliau vieningai ginsime Aljanso teritoriją ir oro erdvę, įsipareigodami visapusiškai laikytis kolektyvinės gynybos pagal 5-ąjį straipsnį. Stiprus ir patikimas atgrasymas ir gynyba, ypač NATO rytiniame flange, išlieka būtini mūsų saugumui užtikrinti“, – tikina jie.
Pasak pranešimo, Šiaurės ir Baltijos šalys lieka įsipareigojusios toliau stiprinti savo gynybos pajėgumus ir kovoti su Rusijos piktavališkais veiksmais, įskaitant dezinformaciją.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras (NKVC) pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas.
Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Kariuomenė pranešė, kad NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžta į bazę, o į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę.
Įspėjimas dėl oro pavojaus galiojo mažiau nei pusantros valandos.
Pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje paskelbtas trečiadienio rytą. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje. Dronų incidentai bei oro pavojai pastaruoju metu taip pat fiksuojami Latvijoje bei Estijoje