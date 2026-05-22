Teisėsaugai sulaikius 13 pareigūnų, V. Kondratovičius žada kalbėtis su institucijų vadovais

„Taip, mes kalbėsimės (su teisėsaugos institucijų vadovais – ELTA), jau kažkiek kalbėjome apie tai. Tų priemonių planas bus atskiras. (...) Kalbėsimės, ką reikia padaryti iš karto, kad tokie atvejai (pareigūnų sulaikymai dėl galimų nusikaltimų – ELTA) nepasikartotų“, – penktadienį žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
Anot teisėsaugos, žinia apie tyrime dėl kontrabandos sulaikytus policininkus ir pasieniečius rodo, kad veikiausiai yra spragų pareigūnų ruošime, institucijų taikomose prevencinėse priemonėse.
„Kažkas buvo negerai mūsų ir prevencijos priemonėse, jeigu taip yra. Kas buvo negerai? Gal pareigūnų pasiruošime, kai pareigūnai ateina, duoda priesaiką Lietuvai ir faktiškai po priesaikos davimo vykdo veiklą, kuri niekaip nesuderinama su pareigūnų statusu. Mūsų visuomenė galbūt irgi nelabai kritiškai vertina tokio tipo (kontrabandos – ELTA) nusikaltimus. Teko net iš vietinių politikų girdėti, kad „čia yra mūsų verslininkai, jie nekalti“. Galima sakyti, kad tai yra fenomenas, kuris dažniausiai pasienio regionuose egzistuoja. Jeigu egzistuoja galimybė, trauka, ekonominis efektas ir pakankamai didelis efektas, tai yra pirmas signalas imuniteto tarnyboms, kad čia reikia žiūrėti labai atidžiai“, – aiškino ministras, paklaustas apie pareigūnų įsitraukimą į kontrabandininkų veiklą.
V. Kondratovičius neatmetė versijos, jog pareigūnai, kaip įtariama, galėjo įsilieti į neteisėtą veiklą ir pasipelnyti, mat gaunamos algos jų esą netenkina.
Ministras tvirtino sieksiantis, kad kitąmet pareigūnų atlyginimai būtų padidinti.
„Tikiuosi, kad šį kartą pareigūnams bus dėmesys didesnis negu praeitą kartą ir pavyks apie 5 procentais padidinti algas“, – užsiminė V. Kondratovičius.
Anksčiau Eltai komentavęs policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino, kad egzistuoja rizikos, jog pasienio su Baltarusija regionuose dirbantys policininkai gali bendradarbiauti su kontrabandininkais. Anot jo, siekiant išvengti tokių rizikų ar užkirsti kelią galimiems nusikaltimams, vertėtų numatyti pasienyje su Baltarusija dirbančių pareigūnų rotaciją.
„Tęsime diskusiją su Vidaus reikalų ministerija dėl galimybės pareigūnus, kurie veikia tam tikroje rizikingoje aplinkoje, rotuoti į kitus Lietuvos policijos komisariatus. Bet tam reikia užtikrinti pareigūnų socialines garantijas, (...) rasti finansavimą tam. (...) Puikiai suvokiame, kad Šalčininkuose vis dėlto rizikos būtų daug mažesnės, jeigu dirbtų pareigūnai, pavyzdžiui, iš Kėdainių, Jurbarko, Kauno apskrities“, – aiškino policijos generalinis komisaras.
Jo teigimu, šios idėjos įgyvendinimui reikalingos Vidaus tarnybos statuto pataisos.
ELTA primena, kad teisėsaugos institucijos penktadienį pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, kurių metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – 10 policininkų, 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo, jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos.
„Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai – tai yra nematymas tam tikrų procesų, tarnybinės informacijos dalinimasis ir kiti veiksmai“, – sakė jis.
Dalis sulaikytų pareigūnų yra nušalinti nuo tarnybos.
