V. Sinkevičius apie K. Budrio pasisakymus dėl Kaliningrado: politikai turėtų raminti, o ne kelti įtampas

„Nesuprantu, kodėl jos (antros Budrio pasisakymo dalies – ELTA) reikėjo. Man atrodo, dabartiniu laikotarpiu, ką mes turime daryti, tai ne žodžiais, o veiksmais investuoti į atgrasymo priemones. Ir mes turime visuomenei aiškiai transliuoti, kad tos priemonės – Kapčiamiesčio poligonas, investicijos į oro gynybą, investicijos į mūsų kariuomenę (…) – yra tam, kad karo nebūtų“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Sinkevičius.
„Dabartiniu kontekstu tokia retorika… Manau, kaip tik politikai turėtų raminti Lietuvos žmones, ieškoti tokios retorikos, kuri ramintų visuomenę, o ne keltų papildomas įtampas. Ypatingai man labai keista, kai Šveicarijos laikraščiui apie tai yra kalbama“, – sakė jis.
Be to, pažymėjo politikas, reikėtų vengti tokios retorikos, kuri gali suerzinti Vašingtoną.
Susiję straipsniai
„Esu ne kartą minėjęs ir dėl Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių buvimo, kad mes negalime savo retorikoje leisti kažkokių klaidų, kurios galbūt suerzintų JAV prezidentą ir jis atšauktų karius“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
„Ir dar klausimas, ar mūsų sąjungininkai supranta mūsų retoriką“, – pažymėjo jis.
Kaip skelbta, užsienio reikalų ministras K. Budrys neseniai davė interviu Šveicarijos laikraščiui „Neue Zürcher Zeitung“ apie Rusijos ir Baltarusijos keliamą grėsmę. Jis pasisakė už tvirtą NATO atgrasymą.
„Turime parodyti rusams, kad galime pralaužti jų Kaliningrade sukurtą mažąją tvirtovę. NATO turi priemonių, kad kritiniu atveju visiškai sunaikintų ten esančias Rusijos oro gynybos ir raketų bazes“, – paklaustas apie kaimyninį Kaliningradą sakė jis.
Tokius K. Budrio pasisakymus Kremliaus spaudos atstovas Dmitrijus Peskovas įvertino kaip „antirusiškus“, o Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova teigė, jog tai buvo tiesioginis raginimas pulti suverenią valstybę ir taip neva kenkiama Europos stabilumui
Rusijos Kaliningrado regionas vis dar yra svarbi karinė bazė, kurioje yra raketų sistemų, galinčių pasiekti visą Baltijos jūros regioną.
Naujausios pastabos nuskambėjo tuo metu, kai tarp Baltijos šalių Estijos, Latvijos ir Lietuvos bei Rusijos tvyro įtampa dėl virtinės incidentų su bepiločiais orlaiviais.
Šių incidentų metu į Baltijos šalių oro erdvę atklysta Ukrainos bepiločiai orlaiviai, artėjantys prie Rusijos taikinių Suomijos įlankoje.
Maskva kaltina Baltijos šalis, neva jos leidžia naudotis savo teritorija Ukrainos atakoms, tačiau šį teiginį griežtai atmeta Baltijos šalių sostinių pareigūnai.
Virginijus SinkevičiusKaliningradasNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
Rodyti daugiau žymių