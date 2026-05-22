V. Sinkevičius neatmeta galimybės toliau vadovauti partijai iš Briuselio: lokacija nėra tokia svarbi

2026 m. gegužės 22 d. 09:12
Laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius sako – darbas iš Briuselio Europos Parlamente (EP) nėra kliūtis aktyviai vadovauti partijai Lietuvoje bei laimėti rinkimus. Todėl, jis leidžia suprasti, kad jei būtų išrinktas nuolatiniu demokratų lyderiu, liktų vadovauti partijai iš Briuselio.
„Pasižiūrėjus į Vilijos Blinkevičiūtės sėkmę… Man atrodo, ji iš trijų dvejus rinkimus laimėjo (dirbdama – ELTA) Europos Parlamente (EP), tai jeigu tą pavyksta pasiekti ir esant Briuselyje, ir aktyviai dirbant skyriuose – akivaizdu, kad ta lokacija nėra tokia svarbi, kaip ji dažnai sureikšminama“, – „Žinių radijui“ penktadienį teigė V. Sinkevičius.
„Aurelijus Veryga taip pat yra Briuselyje. Šiuo atveju, aš tikrai suprantu, kad manęs reikia daug daugiau, kalbantis su skyriais, to dėmesio žmonėms reikia, ne tik prieš rinkimus. Aš esu inicijavęs procesus viduje partijos, kaip mes galėtume dar labiau įveiklinti mūsų aktyvius žmones. Tikiu, kad tas irgi duos pozityvių rezultatų, sukuriant bendruomenę“, – kalbėjo europarlamentaras.
Taip jis kalbėjo paklaustas, ar ryžtųsi grįžti dirbti į Vilnių, jei būtų išrinktas nuolatiniu demokratų pirmininku.
Liepą Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė, pristatyta rezoliucija, tolesnė partijos politinė kryptis.
Balandį laikinuoju partijos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figūruoja Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Politikas konkrečiai nėra atsakęs, ar kandidatuos į nuolatinio partijos vadovo postą. Anot V. Sinkevičius, tai priklausys nuo skyrių.
„Dėl to ir aš priimsiu sprendimą matydamas rezultatus iš skyrių. Turime 54 skyrius, tai, aš manau, kad turėsime tikrai įdomių nuomonių“, – interviu Eltai teigė europarlamentaras.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos"Virginijus SinkevičiusSaulius Skvernelis
