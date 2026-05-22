Vilkaviškio tarybos narė D. Černiuvienė nuteista „čekiukų“ byloje

Politikė nuteista dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais.
Teismas D. Černiuvienei skyrė 6 tūkst. eurų baudą ir iš jos atėmė teisę būti išrinktai ir paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas trejiems metams.
Baudžiamosios bylos duomenimis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė D. Černiuvienė, 2019–2023 m. eidama tarybos narės pareigas, sistemingai klastojo dokumentus, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos narės veikla.
Susiję straipsniai
Teismui pateikti ieškiniai dėl Marijampolės, Lazdijų, Zarasų ir Biržų tarybų narių galimai nepagrįsto praturtėjimo
Nustatyta, kad D. Černiuvienė, siekdama sau turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suklastojo dokumentus ir juos pateikdama savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – 5 519 eurų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Marijampolės apylinkės teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.