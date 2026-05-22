Lietuvos dienaAktualijos

Vilkaviškio tarybos narė D. Černiuvienė nuteista „čekiukų“ byloje

2026 m. gegužės 22 d. 13:31
Marijampolės apylinkės teismas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narę Daivą Černiuvienę pripažino kalta „čekiukų“ byloje, pranešė prokuratūra.
Daugiau nuotraukų (1)
Politikė nuteista dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais.
Teismas D. Černiuvienei skyrė 6 tūkst. eurų baudą ir iš jos atėmė teisę būti išrinktai ir paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas trejiems metams.
Baudžiamosios bylos duomenimis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė D. Černiuvienė, 2019–2023 m. eidama tarybos narės pareigas, sistemingai klastojo dokumentus, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos narės veikla.
Susiję straipsniai
LAT nepriėmė „čekiukų“ byloje nuteisto buvusio Prienų tarybos nario C. Pacevičiaus skundo

LAT nepriėmė „čekiukų“ byloje nuteisto buvusio Prienų tarybos nario C. Pacevičiaus skundo

Teismui pateikti ieškiniai dėl Marijampolės, Lazdijų, Zarasų ir Biržų tarybų narių galimai nepagrįsto praturtėjimo

Teismui pateikti ieškiniai dėl Marijampolės, Lazdijų, Zarasų ir Biržų tarybų narių galimai nepagrįsto praturtėjimo

Trys Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariai „čekiukų“ byloje bausmės išvengė, bet pareigų neteks

Trys Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariai „čekiukų“ byloje bausmės išvengė, bet pareigų neteks

Nustatyta, kad D. Černiuvienė, siekdama sau turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suklastojo dokumentus ir juos pateikdama savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – 5 519 eurų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Marijampolės apylinkės teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
SkaidrinamVilkaviškio savivaldybė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.