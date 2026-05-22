VRM: Lietuva priims 58 migrantus ir sumokės 1,14 mln. eurų

Kaip nurodyta VRM atsakyme Eltai, Lietuva pasirinko mišrią solidarumo įnašo formą – 50 proc. įsipareigojimų bus vykdoma perkeliant asmenis, likusi pusė – finansiniu įnašu.
„Pagal šį sprendimą Lietuva priims 58 asmenis iš kitų ES valstybių narių, patiriančių migracijos spaudimą. Perkėlimai planuojami pradėti įsigaliojus Migracijos ir prieglobsčio paktui – nuo šių metų birželio 12 d. Finansinis įnašas sudarys 1 mln. 140 tūkst. eurų ir bus mokamas 2027 metų I ketvirtį“, – teigė ministerija.
Anot VRM, toks sprendimas priimtas, įvertinus šalies pajėgumus, migracijos situaciją regione ir savivaldybių galimybes priimti asmenis.
Migrantų perkėlimai bus finansuojami iš ES prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo – už kiekvieną perkeliamą asmenį Lietuva gaus 10 tūkst. eurų ES paramą.
ELTA primena, kad pernai gegužę buvo priimtas naujasis ES migracijos ir prieglobsčio paktas, kuriuo siekiama suvienodinti prieglobsčio prašytojų procedūras, migracijos ir grąžinimo taisykles bei sienų kontrolę.
Viena iš esminių pakto nuostatų yra įpareigojimas ES valstybėms arba priimti tam tikrą kiekį migrantų. Jeigu šalis narė atsisako priimti prieglobsčių prašytojus, ji kasmet turės mokėti atitinkamą sumą į paramos fondą.