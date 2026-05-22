VSAT vadas R. Liubajevas: teisėsaugos operacija yra sukrėtimas, bet ir apsivalymas

„Kiekvienas toks atvejis yra ir smūgis mūsų organizacijos prestižui, autoritetui, pasieniečių bendruomenei, ir man kaip vadovui, be jokio abejonės. Tačiau, kita vertus, teigiamai žiūriu į visą procesą, nes tai yra tarnybos apsivalymas. Ne pirmą kartą, kai mūsų pasieniečiai sulaikomi, nušalinami, mes ir patys nemažai pastangų dedame tam, kad išsivalyti, apsivalyti nuo tokių pareigūnų. Galiu tik pasakyti, kad 99,99 proc. mūsų pareigūnų, kurie sąžiningai tarnauja Tėvynei, Lietuvai, jos žmonėms, tai yra nemalonus dalykas. Tačiau procesas yra procesas – manau toliau patys ir su Lietuvos policija dirbsime, kad tam, kad tokių nesąžiningų pareigūnai būtų kiek įmanoma mažiau mūsų gretose“, – Eltai penktadienį sakė VSAT vadas R. Liubajevas.
Didelėje kontrabandos byloje sulaikyti pasieniečiai dirbo įvairiose užkardose ir įvairiose pozicijoje. VSAT vadovas sako, kad nušalinus tris pareigūnus darbas užkardose nesutriks.
Pasienietė jau nušalinta nuo tarnybos, dar dėl dviejų VSAT pareigūnų veiksmai atliekami.
„Geriau išaiškinti, viešai kalbėti, nebijoti apie tai viešai kalbėti, neslėpti tokių situacijų, manau, kad nuo to mums visiems tik bus geriau“, – mano pasieniečių vadas.
VSAT veikia Imuniteto tarnyba, pasak R. Liubajevo, kasmet nemažai nustatoma pasieniečių, vykdančių nusikaltimus ar pažeidimus.
„Yra teismų nuosprendžiai ir, manau, kad tą darbą reikia tęsti. Manau, kad tai garbės reikalas išaiškinti tokius nesąžiningus pareigūnus ir patraukti atsakomybėn. Stiprinam mes ir savo Imuniteto tarnybą, dedam pastangas prevencinėms priemonėms: prevenciniai pokalbiai, mokymai. Vienas kitas nesąžiningas pareigūnas pasitaiko, tikrai tai yra skaudu, bet tikrai reikia toliau dirbti ta linkme ir išsivalyti. Mūsų pareigūnai yra visuomenės dalis, todėl visko pasitaiko. Mes niekada neslepiam, kad turim tam tikrų iššūkių, bet, manyčiau, pakankamai kovojame“, – teigė R. Liubajevas.
Jis sako, kad ši operacija įrodo, kad teisėsaugos institucijos „sugeba nustatyti ir išsivalyti“.
„Kontrabandininkai visada ieško galimybių gauti informacijos, kažkaip palengvinti savo neteisėtą veiklą, užverbuoti pareigūnus. Ne visi sugeba atsispirti toms pagundoms. Dažniausiai tai yra finansiniai dalykai: žadami pinigai už tokią neteisėtą veiklą. Pareigūnai dažniausiai dėl finansinių dalykų sutinka padėti kontrabandininkams. Ne visi supranta, kad padėdami kontrabandininkams, tuo pačiu veikia ir prieš Lietuvos valstybę“, – Eltai sakė R. Liubajevas.
VSAT šiuo metu dirba apie 4 tūkst. darbuotojų – pareigūnų ir samdomų asmenų.
Sulaikyti 27 įtariamieji
ELTA primena, kad teisėsaugos institucijos penktadienį pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, kurių metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – 10 policininkų ir 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo, jie, pasak M. Draudvilos, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos.
„Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai – tai yra nematymas tam tikrų procesų, tarnybinės informacijos dalinimasis ir kiti veiksmai“, – sakė jis.
Dalis sulaikytų pareigūnų yra nušalinti nuo tarnybos.
Ikiteisminiame tyrime dėl įtariamo nusikalstamo susivienijimo, veikusio Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos, Druskininkų rajonų savivaldybių teritorijose, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, kartu su Generalinės prokuratūros bei Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorais, gegužės 19– 21 dienomis sulaikė 17 asmenų.
Tarp sulaikytų – aštuoni Šalčininkų rajono policijos komisariato, du Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato bei trys pasieniečiai įtariami piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi.
Kitiems keturiems šiame tyrime sulaikytiems asmenims, tarp kurių yra ir Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas, pareikšti įtarimai dėl nusikalstamo susivienijimo, kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis ir padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką.
