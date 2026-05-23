A. Veryga prakalbo apie koaliciją: „Yra ir tokių vietų, kur nesmagu“

„Mes nei patenkinti, nei nepatenkinti. Yra vietų, kur patenkinti esame, yra sprendimų, tokių, kur mums tinka, patinka, bet yra ir tokių vietų, kur nesmagu. Pavyzdžiui, aiškintis dėl kažkokių svetimų reikalų. Būtų geriau nesiaiškinti. Bet suprantame, kad čia toks yra politikos žanras, negalime čia labai kažko pasirinkti, nes patys esame pakviesti į tą koaliciją“, – Eltai teigė A. Veryga.
„Šiandienai ji pakankamai tvirta. Aišku, yra tų pasišpilkavimų. (...) Yra daug objektyvių dalykų: artėja pirmininkavimas. (...) tai kuo labiau artės, tuo labiau tie keitimai bus tokie skausmingi, nes jeigu keičiasi kažkas, tada ministerijose keičiasi vadovybė. Tai reiškia, kad jau yra daugiau visokių rizikų. Plius, kuo arčiau rinkimai, tuo visi suprantame, kad čia užsives visa politinė retorika.
Nebent gali atsirasti kita logika, kad kažkas iš partnerių gali tuo pasinaudojęs pasakyti, kad mūsų siūlymų neįgyvendina. Praėjusioje kadencijoje buvo su Laisvės partija pasvarstymų, kad jie išeis. Šiaip, jeigu jie būtų išėję, gal jie dabar būtų Seime buvę“, – akcentavo jis.
Pasak LVŽS lyderio, nors kai kuriais klausimais „valstiečių“ požiūris nesutampa su partnerių, partija supranta, kad rinkėjams duotus pažadus lengviau įgyvendinti būnant valdančiojoje daugumoje.
„Tada sprendėme, žinojome, kad turėsime bėdų ir su vienais, ir su kitais. Yra su socialdemokratais, kur labai jau nesutampa mūsų požiūriai. Yra su „Nemuno aušra“, kur turime kažkokių skirtumų. Bet mes irgi nesame maži vaikai, suprantame, kad norint įgyvendinti kažkokias politines idėjas turi turėti įgaliojimus tam tikrus, o juos gali gauti tik tada, kada esi valdančioje daugumoje“, – dėstė politikas.
„Tai čia toks ir pasirinkimas yra. Ar tu gali susitaikyti su trūkumais tos valdančiosios daugumos ir tada kažką padaryti, ar jau sakai, kad visiškai čia netinka mums ir sėdime šone, kelias kadencijas opozicijoje. Ką tai reiškia rinkėjui? Tai reiškia, kad tu išmėtai balsus ir nieko nepadaro tie tavo išrinkti politikai. Tai, mano supratimu, mano įsitikinimu, kiek mes diskutavome apie tos koalicijos buvimą ar nebuvimą, geriau yra tada bent šiek tiek padaryti“, – sakė A. Veryga.
Kaip skelbta, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ yra ne kartą išsakę ir kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų bendradarbiavimą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuoja ir šalies vadovas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusią savaitę atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius tuomet teigė, kad kratos pas „aušriečius“ gali tolesnį jų buvimą koalicijoje pasukti jiems nepalankia kryptimi.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
