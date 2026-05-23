D. Nausėdienė labdaros vakare dėkojo prisidedantiems prie vėžio prevencijos iniciatyvų

Kreipdamasi į renginio dalyvius, D. Nausėdienė pažymėjo, kad ši iniciatyva padeda visuomenei drąsiau kalbėti apie onkologines ligas ir skatina daugiau dėmesio skirti prevencijai.
„Siekime išsaugoti kiekvieną moterį šeimai ir visuomenei. Pabrėžkime, kad kiekviena anksti nustatyta onkologinė liga yra išgydoma liga. Ne nuosprendis. Ne neišvengiama ilgalaikė kančia. Ne netektis, su kuria artimieji turi tiesiog susitaikyti, bet ilga kelionė ligos suvaldymo link“, – pranešime cituojama pirmoji ponia.
D. Nausėdienė savo kalboje taip pat pabrėžė Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos (IWAV) organizuojamos nacionalinės moterų informavimo kampanijos svarbą bei prie prevencinių programų įgyvendinimo Lietuvoje prisidedančių partnerių indėlį.
Susiję straipsniai
„Esu dėkinga už konkrečius veiksmus, kurie daro tikrą pokytį: už bendradarbiaujant su savivaldybėmis organizuojamą moterų iš atokiausių Lietuvos vietų pavėžėjimą į Nacionalinį vėžio centrą ir kitas gydymo įstaigas prevencinėms patikroms. Taip pat dėkoju IWAV moterims ir ilgamečiams partneriams „Roche Lietuva“ už suteikiamą galimybę moterims Lietuvoje atlikti tikslius ligos lokalizacijos tyrimus, padedančius užtikrinti kuo sėkmingesnį gydymą“, – pranešime cituojama pirmoji ponia.
Be kita ko, pirmoji ponia taip pat akcentavo medikų, onkologijos centrų ekspertų bei visuomenės sveikatos biurų darbuotojų vaidmenį, lydint pacientes visą gydymo procesą.
„Jūsų pastangos lydi pacientes nuo pirmųjų tyrimų ir nerimą keliančių diagnozių iki atkaklios kovos – iki pat pergalės. Jūsų dėka daugybė moterų atranda stiprybę įveikti sunkiausius išbandymus“, – sakė ji.
Renginio metu pirmoji ponia taip pat padėkojo šių metų iniciatyvos geros valios ambasadorėms gydytojoms Agnei Čižauskaitei ir Šarūnei Liukpetrytei-Kuosienei už aktyvų prevencijos skatinimą bei visiems renginio rėmėjams ir mecenatams, kurių parama leidžia tęsti iniciatyvos veiklą.
Aštuonioliktus metus Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos organizuojamas labdaros vakaras šeštadienį vyko Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Į jį susirinko Lietuvoje reziduojančių ambasadų, medicinos, verslo, kultūros ir meno atstovai.