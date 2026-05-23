Dėl ketvirtadienį į Lietuvą galimai įskridusių dronų – naujausia kariuomenės žinia: paieškos tęsiamos

„Informuojame, kad objekto paieška toliau tęsiama Panevėžio ir Utenos apskrityse, Karo policijos, Sausumos pajėgų ir Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumais.
Vykdoma gyventoju apklausa, taip pat pasitelkti bepiločiai orlaiviai ir lengvoji aviacija įvairių vietovių išžvalgymui“, – pranešė Lietuvos kariuomenė.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. NKVC kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas.
Utenos rajono gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Gyventojai buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos.
Krašto apsaugos ministras patvirtino, jog buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Vėliau paskelbta apie pasikeitusį, „geltoną“ pavojų. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad objektai radaruose nebefiksuojami, NATO naikintuvai tęsė kovinį patruliavimą palei šalies sieną.
Du pakelti naikintuvai objektų ieškojo apie pusvalandį, tačiau nefiksavo nei vizualiai, nei savo techninėmis priemonėmis, sakė Gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas.
„Du Baltijos oro policijos (misiją – ELTA) vykdantys F-16 naikintuvai buvo aktyvuoti iškart po galimų dronų sienos kirtimo. Mūsų oro erdvės stebėjimo radarais jie buvo nuvesti į galimai dronų buvimo vietas, apie pusę valandos vyko intensyvus stebėjimas, paieška, naikintuvai dronų nefiksavo nei vizualiai, nei savo techninėmis priemonėmis“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė kontradmirolas.
„Oro sąlygos yra gana sudėtingos, yra žemas debesų padas, tame aukštyje, kur buvo fiksuojamos atžymos, yra debesys – buvo labai apsunkintas jų identifikavimas“, – aiškino jis.
Pasak G. Premenecko, daugiau detalių paaiškės, kai bus atliktas tyrimas ir įvertinta visa informacija.
„Mes turime palaukti, dabar dirbame savo darbą, fiksuojame oro erdvės pažeidimus, pagal algoritmus inicijuojamas perspėjimas Lietuvos gyventojams. Tam tikros tarnybos darys analitines išvadas, informacijos vertinimas padės tas išvadas padaryti“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo kontradmirolas.
„Perspėjimo sistema yra veikianti, dirbanti, algoritmai yra pildomi. Be abejo, skirtingos gamtos sąlygos, oro sąlygos, taip pat galimų dronų intensyvumas sukelia iššūkių, bet dedame visas pastangas, kad šitos grėsmės būtų minimalizuotos, kad oro erdvės pažeidimai būtų fiksuojami, kad būtų imtasi visų priemonių, kad būtų apsaugoti Lietuvos gyventojai“, – pažymėjo jis.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje paskelbtas trečiadienio rytą. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas įspėjimas apie galimą oro pavojų, įvestas geltonas grėsmės lygis. Vėliau toks įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų bei įvedamą raudoną grėsmės lygį. Jis buvo atšauktas 10.51 val. Vėliau geltonas grėsmės lygis atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
