K. Budrys susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministre: atsiveria naujos galimybės stiprinti dvišalį bendradarbiavimą

Kaip nurodoma Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime spaudai, K. Budrys padėkojo Vengrijai už dalyvavimą NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse ir akcentavo, kad tai yra realus sąjungininkų solidarumo pavyzdys. Jis pakvietė Vengrijos diplomatijos vadovę artimiausiu metu atvykti vizito į Lietuvą.
„Džiaugiuosi, kad Vengrija sugrįžta į demokratinę europinę šeimą. Atsiveria naujos galimybės stiprinti dvišalį bendradarbiavimą, kartu kurti stipresnę Europą ir NATO“, – kalbėjo ministras.
K. Budrys pokalbio metu pabrėžė Vengrijos paramos sprendimams dėl finansinės pagalbos Ukrainai bei 20-ajam Europos Sąjungos (ES) sankcijų paketui Rusijai svarbą. Ministras teigė, kad tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo su Vengrija stiprinant sankcijų politiką ir didinant spaudimą Rusijai.
Pasak URM pranešimo spaudai, K. Budrys akcentavo būtinybę judėti į priekį su ES plėtros procesu – Ukrainos, Moldovos ir Vakarų Balkanų šalių. Ministro teigimu, tvirtas Ukrainos europinis kursas yra būtina visos Europos saugumo sąlyga.
Lietuvos ir Vengrijos ministrai taip pat aptarė saugumo situaciją NATO rytų flange. K. Budrys teigė, kad Lietuva griežtai smerkia pastaruosius Baltijos šalių oro erdvės pažeidimus. Tai, pasak ministro, kelia grėsmę visam NATO rytiniam flangui ir ES išorinei sienai.
K. Budrys taip pat pabrėžė intensyvėjančias Rusijos dezinformacijos kampanijas prieš Baltijos valstybes. Lietuvos diplomatijos vadovas akcentavo būtinybę stiprinti NATO rytinio flango oro gynybą, plėsti kovos su dronais pajėgumus ir skubiai stiprinti ES gynybines iniciatyvas.
