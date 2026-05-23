NMA vadovas apie fiktyvius mokymus: nustačius žalą ES fondams, kreiptumėmės dėl lėšų išieškojimo

„Mes savo ruožtu taip pat inicijavome pažeidimų tyrimą. Dabar ikiteisminį tyrimą jau atlieka teisėsaugos institucijos, tai mes lauksime tų rezultatų. (...) Ir natūralu, kad, jeigu bus padaryta kažkokia žala ES fondams, mes kreipsimės dėl lėšų išieškojimo ir susigrąžinimo“, – trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje teigė jis, atsakydamas komisijos pirmininkui Arvydui Anušauskui, ar bus kreipiamasi į teismą dėl lėšų išieškojimo, nustačius, kad iš tiesų mokymai nevyko.
Naujienų portalas „15min“ gegužę paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės tuometinio visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė „Mokslinės paslaugos“ bei tuo metu jo vadovauta Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademija organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja.
Pasak F. Dirginčiaus, šios Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės kontrolės mechanizmas pradėtas peržiūrėti dar praėjusį lapkritį, o šių metų kovą–balandį buvo priimti geresnę priežiūrą užtikrinantys teisės aktai.
Jo teigimu, pagal naują tvarką turi būti ne tik teikiamos nuotraukos iš mokymų, bet ir užtikrinama prieiga prie transliacijos.
„Numatyta, kad turi būti teikiamos nuotraukos iš mokymų, taip pat turi būti užtikrinta mokymų transliacija, (...) kad mūsų kontroliuojantys specialistai galėtų bet kuriuo metu prisijungti prie mokymų – stebėti, ar vyksta mokymai, kiek yra dalyvių“, – sakė jis.
NMA vadovas aiškino, kad pagal ankstesnę tvarką mokymų organizatoriai turėdavo teikti nuotraukas, taip pat būdavo atliekami patikrinimai tik atsakingiems asmenims nuvykus į vietą. Vis dėlto, anot jo, per visą šios priemonės laikotarpį šalyje vyko apie 700 mokymų, todėl pilnavertę kontrolę užtikrinti būdavo sudėtinga.
„Kai buvo gegužės viduryje paviešinta ta informacija, mes jau gyvenome naujų taisyklių režime“, – kalbėjo jis.
Be to, F. Dirginčius teigė, kad gegužės ir birželio mėnesį numatoma atlikti visišką kontrolę mokymų vietoje, neįspėjant jų organizatorių. Taip pat, pasak jo, šiuo metu sustabdyti mokėjimai visiems priemonės pareiškėjams.
„Šiuo metu atliekame 100 proc. patikras vietoje, neįspėjus, tam, kad būtų galima nustatyti, ar tai yra mokymų priemonės klausimas, ar tai yra vieno iš kelių pareiškėjų klausimas“, – aiškino jis.
„Be kita ko, po pasirodžiusios informacijos taip pat buvo sustabdyti ir mokėjimai šiai priemonei, visiems pareiškėjams, kol bus išsiaiškinta situacija detaliau“, – pridūrė NMA vadovas.
Kaip skelbta, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl buvusio premjerės I. Ruginienės patarėjo V. Juknos įmonių veiklos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) gegužės viduryje atliko kratas Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone.
Kaip nurodė FNTT, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo.
„15min“ nurodė, jog Nacionalinė mokėjimų agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skyrė daugiau nei 200 tūkst. eurų iš 300 tūkst. eurų suplanuotos ES paramos, nors, pagal projektų taisykles, auditorijoje nepasirodžius bent dvylikai dalyvių, jie turėtų būti atšaukiami.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) žiniasklaidoje paviešintą informaciją apie galimai formaliai vykstančius ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, perdavė vertinti Generalinei prokuratūrai.
Po minėto žurnalistinio tyrimo premjerė I. Ruginienė priėmė sprendimą atleisti V. Jukną iš visuomeninio patarėjo pareigų, kol bus išsiaiškintos žurnalistiniame tyrime paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės. Taip pat VDU jį atleido iš Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų.