Per socialdemokratų tarybos posėdį rastą slapta garsą įrašantį rašiklį tirs ekspertai

Eltos žiniomis, tokia ekspertizė jau paskirta. Ekspertams iškelti klausimai dėl rasto įrenginio veikimo principų ir t. t.
„Ikiteisminis tyrimas yra dėl, įtariama, neteisėto techninių priemonių įrengimo ar panaudojimo informacijai rinkti (pagal Baudžiamojo kodekso 295 str.) yra tęsiamas, renkami tyrimui reikšmingi duomenys, jie vertinami“, – Eltai teigė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Pasak jos, įtarimai šiame tyrime niekam nepareikšti.
Vilniaus apskrities policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba ikiteisminį tyrimą atlieka pagal gautą LSDP pareiškimą dėl partijos tarybos posėdyje rasto slapta garsą įrašinėjančio rašiklio.
Vėliau prokuratūra paskelbė pranešimą ir jame teigė, kad, siekiant nustatyti tikslias aplinkybes, kaip š. m. balandžio mėn. 16 d. patalpose, kuriose vyko LSDP tarybos posėdis, atsirado galimai garsą įrašantis įrenginys, Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 295 straipsnį.
Šis Baudžiamojo kodekso straipsnis numato atsakomybę už neteisėtą techninių priemonių įrengimą ar panaudojimą informacijai rinkti.
Tas, kas neteisėtai įrengė ar panaudojo technines priemones informacijai apie valstybės, savivaldybės instituciją, įstaigą ar jų tarnautoją, politinę organizaciją ar asociaciją arba jų narį, kitą juridinį ar fizinį asmenį rinkti, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Ekspertams neretai pateikiama tirti priemones, kurias pasitelkus, kaip manoma, buvo įvykdyti nusikaltimai. Ekspertai dažnai tiria nusikaltimuose panaudotus šaunamuosius ginklus. Ekspertizėje paaiškinama, kaip jie veikė, kada ir kaip buvo naudojami, kiek šūvių iš jų buvo paleista. Neretai jų išvados pagrindžia įrodymus dėl ginklu įvykdytų nusikaltimų.
„Įsivaizduokite – netikri ginklai kartais atrodo labai tikroviškai. Ar konkrečiu ginklu buvo įvykdytas nusikaltimas, ar jis buvo panaudotas, ar tai kovinis, kulkomis šaudantis ginklas iš esmės gali atsakyti tik ekspertas. Panašiai ir su garsą įrašinėjančiu tušinuku. Įsivaizduokite, kad asmuo sulaukia įtarimų, paskui teisme paaiškėja, kad čia tik muliažas. Tam ir reikalingos ekspertizės, specialistų išvados atliekant ikiteisminį tyrimą“, – Eltai sakė nemažą darbo patirtį turintis teisėsaugos pareigūnas.
Socdemai įtaria LRT žurnalistę
ELTA primena, kad socialdemokratai pranešė uždarame partijos tarybos posėdyje radę slapta garsą įrašinėjantį rašiklį, kurio savininkė, kaip jie įtaria, galėjo būti visuomeninio transliuotojo žurnalistė. Partija dėl šio incidento kreipėsi į policiją.
Dokumente, su kuriuo susipažino ELTA, teigiama, kad pareiškimas policijai pateiktas dėl galimai neteisėto informacijos rinkimo ir neteisėto techninių priemonių panaudojimo informacijai rinkti. Jame teigiama, kad įrašantį rašiklį galėjo palikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos žurnalistė Eglė Samoškaitė. Ji tokius įtarimus neigė.
Pasirodžius įtarimams, žurnalistė sustabdė narystę Žurnalistų profesionalų asociacijoje (ŽPA), atsitraukė nuo veiklos LRT žurnalistų protesto iniciatyvinėje grupėje. Šiuo metu E. Samoškaitė taip pat nerašo su LSDP susijusiomis temomis, neveda laidos „Dienos tema“.
LSDP tarybos posėdis buvo uždaras, politikams į jį nebuvo leidžiama įsinešti telefonų.
Teismai yra nagrinėję bylas dėl neteisėto informacijos rinkimo
Ekspertams jau yra tekę tirti panašius įrenginius, o teismai priėmė apkaltinamuosius nuosprendžius.
2024 m. balandį Vilniaus apygardos teismas kaltu dėl neteisėto informacijos rinkimo pripažino buvusį valstybės įmonės „Oro navigacijos“ Saugos ir saugumo departamento vadovą Marių Beliūną. Jis anksčiau ėjo ir įmonės generalinio direktoriaus pareigas.
M. Beliūnui buvo skirta 10 tūkst. eurų bauda, o anksčiau priimtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Teismas taip pat konfiskavo policijoje saugotą M. Beliūno diktofoną, kuriuo neteisėtai ir buvo renkama informacija.
Teisėjas Marijus Kursevičius paskelbė, kad buvo įvertinti išankstiniai M. Beliūno veiksmai, įrodytas tikslas ir pritaikyta baudžiamoji atsakomybė.
Teismo nuosprendyje buvo aptariama 2021 m. liepos 23 d. specialisto išvada. Ji nustatė, jog rašiklio tipo diktofone „Olympus VP-10“ yra įdėta baterija bei yra du daugiakrypčiai stereo mikrofonai, kurie leidžia įrašyti garso įrašus pasirinktu formatu (.pcm, .mp3 arba .wma). Apytikslis baterijos tarnavimo laikas – iki 27 val.
„Tai, kad nurodytas diktofonas yra skirtas garsų įrašymui, patvirtina ir paties M. Beliūno parodymai. Nepaisant to, kad tokio tipo diktofono įsigijimui nenustatyti jokie specifiniai reikalavimai, ši aplinkybė nelaikytina pakankamu pagrindu nepripažinti minėto diktofono „specialia technika“, kadangi šiuolaikiniame pasaulyje sparčiai besivystant technologijoms iš esmės bet kokia įranga nebeatitiktų gynybos baigiamojoje kalboje akcentuotų reikalavimų, atitinkamai BK 295 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtis taptų nebeveiksminga ir beprasmė. Atitinkamai apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog rašiklio tipo diktofono paskirtis bei funkcijos atitinka BK 295 straipsnyje numatytos „specialios technikos“ sąvoką“, – tuomet paskelbė Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija.
Bylos duomenimis, M. Beliūnas, eidamas Saugos ir saugumo departamento vadovo pareigas, 2021 metų balandžio 30 dieną, prieš įmonės valdybos posėdį, kuriame buvo sprendžiami įmonės struktūros pakeitimo klausimai, tuo metu laikinai einančios generalinio direktoriaus pareigas Redvitos Četkauskienės kabinete po spintele paliko įjungtą rašiklio tipo diktofoną su daugiakrypčiais mikrofonais. Šiame kabinete turėjo vykti valdybos posėdis dėl įmonės struktūros pokyčių.
Tyrėjai nustatė, kad tądien M. Beliūnas į pastatą pateko anksčiau nei prasideda darbas, apsaugai nurodęs, esą eina pašerti kolegės žuvyčių. Įtarimų kilo, nes M. Beliūno kolegė, turinti darbe žuvyčių, jau buvo atvykusi į darbą, todėl vadovės kabinetą buvo nuspręsta patikrinti ir taip buvo rasta pasiklausymo įranga.
M. Beliūnas teisme paaiškino, kad turėjo konkrečios informacijos, jog 2021 metų balandžio 30-oji bus paskutinė jo darbo diena, dėl to, norėdamas apsisaugoti nuo galimo jo apšmeižimo, nusprendė, kad jam būtina įsirašyti pokalbį su R. Četkauskiene. Diktofoną jis padėjo būtent R. Četkauskienės kabinete, kadangi žinojo, kad ji niekada nedarydavo valdybos posėdžių iš savo kabineto, be to, manė, jog niekas neleistų įsinešti diktofono kitu būdu.
M. Beliūnui paskelbtą nuosprendį vėliau paliko galioti Aukščiausiasis Teismas.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Stanislavas Barsulis. Jis taip pat kontroliuoja tyrimą ir dėl socialdemokratų tarybos posėdyje rasto rašiklio su garsą įrašančia įranga.
