VSAT: neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje neapgręžta 15 parų, su jų antplūdžiu susiduria Latvija

2026 m. gegužės 23 d. 08:47
Lietuvos pasieniečiai penktadienį prie sienos su Baltarusija vėl nefiksavo nė vieno neteisėto migranto – neteisėtų migrantų neapgręžta jau 15 parų iš eilės.
Tuo metu Latvijoje penktadienį buvo apgręžti 167 neteisėti migrantai. Su jų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai ketvirtadienį apgręžė 89 užsieniečius. Trečiadienį šios valstybės pareigūnai apgręžė 105, antradienį – 64, parą prieš tai – 77 migrantus.
Lenkijos pasienio tarnyba pranešė ketvirtadienį neteisėtų migrantų nefiksavusi, informavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
