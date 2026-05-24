D. Šakalienė mano, kad R. Kaunui tvarkytis su dronų incidentais sekasi neblogai: ministras daug dirba

„Turint omenyje, kad tai yra žmogus, kuris neturėjo su gynyba nieko bendro prieš ateinant į šias pareigas prieš kelis mėnesius, tai tikrai manau, kad jam sekasi neblogai. Tikrai matosi, kad žmogus labai daug dirba, gilinasi ir iš to, ką girdžiu iš pačios sistemos, tikrai (klausosi – ELTA) atviromis ausimis“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė D. Šakalienė.
„Yra politikų, kurie tikrai viską žino geriau už visus, tai tikrai tokiu narcisizmu šitas ministras neserga. Jis, atrodo, kad tikrai linkęs tą informaciją išklausyti, daryti išvadas. Sunku per keletą mėnesių įsigilinti tikrai į daug tokių labai sudėtingų situacijų (...), tai Robertui, aišku, kad tikrai labai sunku“, – pridūrė ji.
Politikė skeptiškai vertina ir dalies opozicijos kritiką, kad ministras ketvirtadienį dalyvavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų svarstyme Seime, kol Utenos apskrityje paskelbtas oro pavojus. Pasak jos, nieko keisto, kad R. Kaunas būdamas politiniame poste yra įpareigotas paisyti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir frakcijos nurodymų dėl dalyvavimo politinei jėgai svarbiuose balsavimuose Seime.
„Reikia prisiminti turbūt, kad ministras yra politinė pozicija – aš turbūt esu geras pavyzdys, kad ekspertiškumas nėra pakankamas, kad reikia taip pat turbūt žinoti ir savo politinį tam tikrą vaidmenį. Ir mano įpėdinis šiose pareigose, leisiu sau pajuokauti, geriau žino politines ministro pareigas“, – sakė D. Šakalienė.
„Tai yra tam tikri sprendimai, politiniai sprendimai, kurių labai griežtai laikosi partija, labai griežtai laikosi frakcija, tie kurie turi kitą nuomonę patiria tam tikras sankcijas – kas yra normalu politiniame pasaulyje. Ir tada reikia ministrui daryti labai sunkų pasirinkimą. Ir kiekvienas tą pasirinkimą daro savaip. Ir aš galiu žmogiškai suprasti visus variantus. Aš gal elgčiausi vienaip vienoje situacijoje, kitas žmogus gal elgtųsi kitaip“, – akcentavo buvusi krašto apsaugos ministrė.
Savo ruožtu R. Kaunas reaguodamas į opozicijos kritiką pabrėžė, kad dalį laiko turi skirti ir darbui parlamente. Vis dėlto ministras akcentavo, kad paskelbus apie oro atakų pavojų jis prioritetus persidėliojo ir iškeliavo dirbti į ministeriją.
ELTA primena, kad trečiadienį oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Ketvirtadienį oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du, kaip įtariama, į šalies teritoriją įskridusius dronus.
