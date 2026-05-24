G. Nausėda: šimtai į Kyjivą paleistų dronų ir raketų tik dar labiau atskleidžia Rusijos žiaurumą

2026 m. gegužės 24 d. 12:43
Rusijai sekmadienio rytą Kyjive surengus masinę raketų ir bepiločių orlaivių ataką, per kurią žuvo keturi žmonės, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujausias Rusijos smūgis Kijevui dar kartą rodo, jog teroras prieš civilius išlieka pagrindiniu Kremliaus karo instrumentu.
„Šimtai dronų ir raketų, per naktį paleistų į gyvenamuosius rajonus, mokyklas ir civilinę infrastruktūrą, tik dar labiau atskleidžia Rusijos žiaurumą ir nepagarbą žmonių gyvybei. Rusija bus patraukta atsakomybėn. Ir mes toliau remsime Ukrainą tiek, kiek reikės“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Lietuvos prezidentas.
Rusija sekmadienio rytą Kyjive surengė masinę raketų ir bepiločių orlaivių ataką, žuvo keturi žmonės, pranešė valdžios institucijos, kurios šiuos duomenis paskelbė po to, kai prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų dėl smūgių Rusijos okupuotoje Rytų Ukrainoje.

Apžiūrėjęs rusų suniokotus daugiabučius V. Zelenskis neslėpė įtūžio: „Pamišę idiotai“

Pasak naujienų agentūros AFP žurnalistų, Ukrainos sostinėje anksti ryte buvo girdimi garsūs sprogimai, o oro pajėgos nurodė, kad per ataką paleista 600 bepiločių orlaivių ir 90 raketų.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko informavo, kad sostinėje žuvo du žmonės, o dar 56 buvo sužeisti. Tuo metu aplinkinės Kyjivo srities vadovas sakė, kad ten taip pat žuvo du asmenys, o dar devyni buvo sužaloti.
Oro gynyba perėmė 549 bepiločius orlaivius ir 55 raketas, teigė oro pajėgos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rusai per ataką paleido hipergarsinę raketą „Orešnik“, galinčią nešti branduolinį užtaisą.
„Trys Rusijos raketos į vandens tiekimo įrenginį, sudeginta turgavietė, apgadinta dešimtys gyvenamųjų pastatų, kelios paprastos mokyklos, o jis (Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas) paleido savo „Orešnik“ į Bila Cerkvą (Vidurio Ukrainoje)“, – tinkle „Telegram“ teigė V. Zelenskis.
Ukrainos oro pajėgų elektroninės karybos daliniai iš viso užfiksavo 690 oro atakos ginklų – 90 raketų ir 600 įvairaus tipo bepiločių orlaivių.
 
