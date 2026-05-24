Mirė buvęs Seimo narys Vladas Vilimas

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus paliko mylimas tėtis, senelis ir artimas žmogus Vladas Vilimas. Kviečiame visus, pažinojusius Velionį, atvykti paskutiniam atsisveikinimui“, – skelbiama buvusio Seimo nario socialiniame tinkle.
Užuojautą dėl V. Vilimo mirties pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Lietuva neteko iškilaus mokslininko, pedagogo, inžinieriaus ir valstybės žmogaus. Jo ilgametė akademinė veikla, reikšmingas indėlis į žemės ūkio mechanizacijos, produkcijos laikymo technologijų ir inžinerinių sprendimų plėtrą, taip pat darbas rengiant jaunuosius specialistus paliko gilų pėdsaką Lietuvos moksle, žemės ūkyje ir technologinėje pažangoje“, – pranešime cituojama J. Olekas.
Susiję straipsniai
Jis taip pat pažymėjo, kad ,Atkūrus Nepriklausomybę, V. Vilimas reikšmingai prisidėjo ir prie valstybės politinio gyvenimo, eidamas Seimo nario pareigas.
V. Vilimas gimė 1928 metų spalio 27 dieną Mikalajūnuose. 1952 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, o dar po dvejų metų – Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademiją.
V. Vilimas dėstė Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikume, taip pat Lietuvos žemės ūkio universitete.
Nuo 1993 m. buvo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariu, o nuo 1996 iki 2000 m. buvo Seimo nariu.
V.Vilimas laidojamas sekmadienį Raudondvaryje.