Po skandalo dėl Registrų centre pavogtų duomenų – svarbi žinutė gyventojams: štai ką reikėtų padaryti

Dėl šio incidento Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai paveikta daugiau kaip 600 tūkst. NTR išrašų.
„Šiuo metu bet kokios detalesnės informacijos pateikimas gali pažeisti nacionalinio saugumo interesus bei ikiteisminio tyrimo siekius, esminiai tyrimo metu nustatyti faktai bei rezultatai bus pateikti visuomenei, kai tik tai bus leistina“, – rašoma Registrų centro feisbuke.
Ten pat paaiškinama, kas buvo padaryta sužinojus apie duomenų vagystę:
Nedelsiant buvo užblokuotos vartotojų paskyros (prisijungimai prie Registrų centro sistemų). Taip pat apribotos kitų vartotojų prieigos su reikalavimu atnaujinti savo prisijungimo duomenis. Apie incidentą informuotos atsakingos institucijos;
siekiant užtikrinti didesnį saugumą buvo įdiegti pakeitimai, kad registruoti vartotojai prie Registrų centro sistemų galėtų jungtis tik tinkamai save identifikavę per „iPasą“, t.y. nebelieka galimybės prisijungti su vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
„Atkreipiame dėmesį, kad buvo atskleista NRT išrašuose esanti informacija, tačiau jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonas ar el. pašto adresas, mokėjimo už Registrų centro teikiamas paslaugas informacija, banko sąskaitos numeris, taip pat jokie dokumentai, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto objekto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai, kadastrinių matavimų dokumentai, statinių išdėstymo planai ir kt., nebuvo atskleisti“, – komentavo Registrų centro atstovai.
Asmenys, kurių asmens duomenys, tvarkomi NRT, galimai neteisėtai galėjo būti atskleisti tretiesiems asmenims, visą reikalingą informaciją ateinančios savaitės pradžioje galės sužinoti prisijungę prie Registrų centro savitarnos sistemos ar atvykę gyvai į vieną į klientų aptarnavimo padalinių.
„Raginame gyventojus visuomet labai atidžiai vertinti bet kokio pobūdžio gaunamus pranešimus ar skambučius, nespausti pateiktų įtartinų ar neaiškių nuorodų, net jei kreipiamasi vardu ir pavarde, pateikiamos detalės, susijusios su asmens nekilnojamuoju turtu“, – įspėjo Registų centras.
