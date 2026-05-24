Tarnybos tęsia į Lietuvą įskridusio drono paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse

„Šiuo metu Karo policijos bei Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumais yra tęsiama paieška Panevėžio ir Utenos apskrityse, renkama gyventojų informacija, o vietovių išžvalgymui naudojami bepiločiai orlaiviai ir Lietuvos šaulių sąjungos lengvoji aviacija“, – sekmadienį išplatintame pranešime nurodė Lietuvos kariuomenė.
Pastebėjus galimas nuolaužas ar įtartiną objektą, gyventojai raginami nesiartinti, neliesti, nebandyti perkelti ar ardyti ir nedelsiant pranešti telefonu 112.
Reakcijos į oro pavojaus perspėjimą nelaiko beviltiška: itin pagyrė visuomenės sąmoningumą
Ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas.
Kiek vėliau situaciją komentavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, jog radarai užfiksavo dvi į dronus panašias atžymas, tačiau abu dingo ties Utena.
Anot Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko kontradmirolo Giedriaus Premenecko, galimų dronų atžymos buvo užfiksuotos Lietuvos radarų – Karinių oro pajėgų (KOP) stebėjimo sistemomis. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Po maždaug valandos raudonas grėsmės lygis Utenos apskrityje buvo pakeistas į geltoną, o netrukus – į baltą, reiškianti, kad grėsmės nebėra.
Galimai dronas į Lietuvos teritoriją buvo įskridęs ir trečiadienį. Tos rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Kiek vėliau paskelbta, jog į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine. Varėnos rajone – tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje, vyko paieškos. Tačiau nieko neradus, buvo jos nutrauktos.
