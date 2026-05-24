Už telefono „iPhone“ pasisavinimą nuteista Radviliškio rajono tarybos narė Margaitienė siekia išteisinimo

Lietuvos apeliacinis teismas antradienį išnagrinėjo nuteistosios apeliacinį skundą.
Politikė į savo bylos nagrinėjimą neatvyko. Jai atstovavęs advokatas Adomas Liutvinskas prašė išteisinti – esą netinkamai pritaikytas įstatymas, apkaltinamąjį nuosprendį paskelbęs Šiaulių apygardos teismas, vertindamas įrodymus, padarė klaidų.
„Nė vienas liudytojas nepaneigė telefono remonto fakto, tai patvirtina J. Margaitienės gynybinę versiją. Nepagrįsta išvada, kad pasisavino ir naudojo savo reikmėms“, – sakė advokatas.
Šiaulių apygardos teismas pernai gruodį apkaltinamuoju nuosprendžiu politikei skyrė 8 tūkst. eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktai ar paskirtai į vadovaujančias valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių pareigas atėmimą 3 metams.
Tarybos narė taip pat įpareigoti atlyginti daugiau nei 1 tūkst. eurų žalą savivaldybei. Šis nuosprendis neįsiteisėjo, nes buvo apskųstas.
Buvusi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė kaltinta, kad išeidama iš darbo galėjo pasisavinti savivaldybei priklausantį turtą, kuris buvo defektiniu aktu nurašytas kaip sugadintas.
Bylos duomenimis, eidama pareigas J. Margaitienė 2023 metų kovą galėjo suklastoti įsakymą dėl savivaldybės ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti ir aktą dėl šio turto nurašymo bei likvidavimo – pasinaudodama tarnybine padėtimi suklastojo dokumentus ir pasisavino jai paskirtą tarnybinį telefoną.
Kitas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojas per ikiteisminį tyrimą pripažino parengęs ir suklastojęs defektinį aktą, kuriame buvo melagingai aprašyta telefono būklė. Šis asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Defektiniame akte buvo nurodyta, jog jis suniokotas: sulaužytas korpusas, todėl prietaisas neberemontuojamas. Dokumentu taip pat teigta, kad daiktas buvo išvežtas utilizuoti.
„Tokios bylos mane varo iš proto“, – teismui sakė advokatas. Jo teigimu, telefonas buvo techniškai netvarkingas, telefono remonto faktas liko nepaneigtas.
„Netinkamo naudotis nurašymo procedūra be reikalo pavadinta klastojimu“, – sakė advokatas A. Liutvinskas. Pasak jo, klientė savo lėšomis remontavo bateriją ir ekraną, nes jie buvo techniškai netvarkingi.
J. Margaitienė anksčiau dirbo vidaus reikalų ministrės ėjusios Agnės Bilotaitės patarėja. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), vykdydama ikiteisminį tyrimą, atliko kratas savivaldybėje ir Vidaus reikalų ministerijoje.
Išėjusi iš darbo ministerijoje, J. Margaitienė buvo įsidarbinusi tuometinio Seimo nario Antano Čepononio padėjėja.
Politikė yra skelbusi, kad sustabdė narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratų partijoje.
Prokuratūra nesutinka su kito kaltinamojo išteisinimu
Kartu su J. Margaitiene teistas kitas kaltinamasis Vaidas Dišlė pirmosios instancijos teisme buvo išteisintas.
Vienos Radviliškio uždarosios akcinės bendrovės darbuotojas V. Dišlė, Radviliškio rajono tarybos narės, konservatorės Skaidros Dišlės sutuoktinis, kaltintas melagingų parodymų davimu, apklausiant jį kaip liudytoją.
Manoma, kad ikiteisminio tyrimo metu V. Dišlė davė melagingus parodymus ir teigė neva minėtas telefonas perduotas uždarajai akcinei bendrovei, kurioje jis dirba, utilizavimui. 2023 metų liepą ši mobiliojo ryšio priemonė buvo paimta iš J. Margaitienės kratų metu.
Prokuratūra su išteisinamuoju nuosprendžiu nesutinka ir mano, kad V. Dišlė turi būti ne išteisintas, o nuteistas, paskiriant jam 5 tūkst. eurų baudą.
Šioje byloje skundą pateikė ir Radviliškio rajono savivaldybė – ji prašo iš J. Margaitienės priteisti 25 tūkst. eurų už nusikalstamais veiksmais padarytą žalą – telefoną pasisavinusi darbuotoja pažeidė tarnautojos veiklos ir tarnybines veiklos principus.
Verdiktą dėl paduotų keturių apeliacinių skundų trijų teisėjų kolegija skelbs birželį.