Buvęs RC vadovas: duomenų nutekėjimą pastebėjome dar balandžio pradžioje

„Nesu tikras, kiek ta informacija jau yra vieša, bet (duomenų nutekėjimą pastebėjome – ELTA) maždaug balandžio pradžioje. Apie tai buvo informuotas visos institucijos – policija, Duomenų apsaugos institucija, valdytojai duomenų, visos institucijos, kurias manėme, kad reikalinga informuoti“, – portalo „15min“ laidoje pirmadienį kalbėjo A. Jusas.
Pasak buvusio valstybinės įmonės vadovo, apie situaciją iškart informuota ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovybė, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų. A. Juso teigimu, dalis jų yra jautri informacija – vardas ir pavardė, asmens kodai.
Pasitraukęs „Registrų centro“ vadovas tikisi, kad sektorius padarys išvadas: kalbame apie edukaciją
Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Pasak A. Juso, balandį dar nebuvo aišku, kokios konkrečiai apimties duomenys galėjo būti nutekinti.
„Mes tuo metu tokios detalios informacijos neturėjome, kadangi buvo kilę tam tikri įtarimai, atidavėme visą medžiagą policijos tyrimui, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo to laiko mes nelabai kažką sprendėme ir kuravome, (…) mes kalbame apie sudėtingą tarpinstitucinį procesą, kelių institucijų, mes neturėjome visos informacijos, kas tuo metu įvyko“, – sakė jis.
Buvęs RC vadovas teigė, kad galimybes visuomenę informuoti apie incidentą ribojo kitų institucijų įsitraukimas ir teisėsaugos veiksmai.
„Visus klausimus labai aiškiai sustato ikiteisminis tyrimas, jeigu jis pradėtas, tada derinama, kokia informacija gali pakenkti tuo metu tyrimo tikslams, kokia ne ir kiek apie tai galima kalbėti. Ne mes buvome sprendėjai, ką ir kada galima komunikuoti“, – tikino jis.
„Žinome tas procedūras, kaip reikia elgtis standartiniais atvejais, (…) ir vieno dokumento išrašo praradimas tikrai nėra malonus dalykas, nes atsakomybę už duomenis jaučiame, tačiau šiuo atveju sprendimai buvo ne mūsų“, – kalbėjo A. Jusas.
Prokuratūrai paskelbus apie ikiteisminį tyrimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas penktadienį paragino A. Jusą trauktis iš direktoriaus pareigų, jis tai padarė pirmadienį.
A. Jusas pažymėjo, kad yra vadybininkas, ne politikas, todėl vertinti ministro atsakomybės šioje situacijoje klausimą atsisakė, tačiau pažymėjo, jog atsakomybės prisiėmimas jam neatrodo kaip teisingas viešojo sektoriaus principas.
„Reikia pasiraitoti rankoves, eiti dirbti, tvarkyti dalykus ir spręsti kažkokias įsisenėjusias problemas – čia gal pagrindinis noras būtų, kad šis įvykis duotų tam tikrą impactą (poveikį – ELTA) visam sektoriui, truputėlį pasižiūrėti į valstybės IT ūkio problemas“, – teigė A. Jusas.
„Mokame sukurti, bet nemokame prižiūrėti, (…) nėra tokio aiškaus supratimo. Tos technologijos senos pakankamai, rizikų daug, (…) yra labai daug dalykų, kuriuos reikia nuveikti, kad tai nepasikartotų, nes po metų-kitų mes turėsime dar kitokią situaciją, kitomis priemonėmis, bet kažkas panašaus“, – pridūrė jis.
Dabar laikinai Registrų centrui vadovauja Prevencijos departamento vadovo pareigas ėjęs Giedrius Cininas.