Gimtadienį atšventusi I. Ruginienė pasiėmė vienos dienos atostogų

2026 m. gegužės 25 d. 12:12
Lrytas.lt
45-ąjį gimtadienį sekmadienį minėjusi premjerė Inga Ruginienė pirmadienį pasiėmė vienos dienos atostogų.
Tai nurodyta oficialioje jos darbotvarkėje.
„Atostogos, pavaduoja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius“, – rašoma Vyriausybės interneto svetainėje.
I. Ruginienės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas portalui Lrytas nurodė, kad į darbą premjerė grįš antradienį.

„Premjerė šias atostogas buvo suplanavusi iš anksto ir trumpam išvyko į užsienį.
Nuo antradienio ji grįžta į darbą Vyriausybėje“, – informavo I. A. Dobrovolskas.
