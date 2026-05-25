Iš kariuomenės – naujausia žinia dėl drono Lietuvoje paieškų

„Išžvalgytos visos galimos objekto nukritimo vietos Panevėžio ir Utenos apskrityse. Objektas nerastas“, – pranešime nurodė kariuomenė.
Visgi pastebėjus galimas drono nuolaužas ar įtartiną objektą, gyventojai raginami nesiartinti, neliesti, nebandyti perkelti ar ardyti ir nedelsiant pranešti telefonu 112.
Be to, tarnybos taip pat prašo nefotografuoti ir neviešinti radinių ar jų vietos detalių socialiniuose tinkluose bei sekti tik oficialius pranešimus.
Ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas.
Kiek vėliau situaciją komentavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, jog radarai užfiksavo dvi į dronus panašias atžymas, tačiau abu dingo ties Utena.
Anot Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko kontradmirolo Giedriaus Premenecko, galimų dronų atžymos buvo užfiksuotos Lietuvos radarų – Karinių oro pajėgų (KOP) stebėjimo sistemomis. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Po maždaug valandos raudonas grėsmės lygis Utenos apskrityje buvo pakeistas į geltoną, o netrukus – į baltą, reiškianti, kad grėsmės nebėra.
Galimai dronas į Lietuvos teritoriją buvo įskridęs ir trečiadienį. Tos rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Kiek vėliau paskelbta, jog į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine. Varėnos rajone – tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje, vyko paieškos. Tačiau nieko neradus, buvo jos nutrauktos.
