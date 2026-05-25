Iš R. Žemaitaičio lūpų – šokiruojantis pareiškimas: „Jie būtų kaip gyvuliai vienas kitą sutrypę“

Politikas aiškino, kad tuomet protestuotojai vienas kitą būtų sutrypę „kaip gyvuliai“.
„Įsivaizduokite, susirenka 6–7 tūkst. tų cypiančių, žviegiančių ir gauna raudoną signalą, kad skrenda dronai. Tai kur juos visus sukišti? Mus, Seimo narius, į rūsį sukiš, valstybės tarnautojus į rūsį sukiš, prezidentą irgi uždarys, o kur jiems visiems dingt? Įsivaizduokite, kokia būtų buvusi situacija.
Iš vienos pusės, labai džiaugiuosi, kad viskas čia gerai pasibaigė, o kitas dalykas, gal net ir norėčiau taip piktdžiugiškai, kad jų, šito Vilniaus elito burbulo, piketo metu būtų gavę raudonus signalus. Jie būtų kaip gyvuliai vienas kitą sutrypę. Jie būtų nežinoję, į kurią pusę bėgti“, – „OpTV“ kanale rėžė R. Žemaitaitis.
Reakcijos į oro pavojaus perspėjimą nelaiko beviltiška: itin pagyrė visuomenės sąmoningumą
Buvusios žurnalistės Rūtos Janutienės kalbintas „aušrietis“ tęsė, kad prieš nacionalinio transliuotojo pataisas pasisakiusių Lietuvos piliečių protas neva pritaikytas tik dirbti biuruose, o ne veikti ekstremaliomis sąlygomis.
„Jų protas, jų mąstymas nėra pritaikytas dirbti ekstremaliomis situacijomis. Jų protas yra pritaikytas dirbti biuruose, jų protas yra pritaikytas piketuoti ir jų protas yra priimti tik 39 sekundes. Jie negali daugiau susifokusuoti apie vykstančius procesus pasaulyje ir aplamai“, – dėstė R. Žemaitaitis.
„Nemuno aušros“ pirmininkas stebėjosi, kodėl Lietuva neįteikia protesto notos nuo okupantų besipriešinančios Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui dėl į šalį atklystančių dronų, pasakojo, kad trečiadienį, kai Vilniuje buvo paskelbtas oro pavojus, į parlamento slėptuvę ėjo tik tam, jog nebūtų apšauktas maištininku.
„Kai įvyko trečiadienį visas šitas šou, aš kaip tik Sveikatos komitete, aš iš Sveikatos komiteto išėjau, turėjau pasitarimą kitoje grupėje, išeinu ir puola visi, bėga... Sakau, o kur jūs bėgat? Sako, tai ar tu nematei, signalas? Sakau, ar vyno duoda ten tam rūsy? Jei vyno duoda, tada eisiu, dar bent taurę išgersiu, nervus nuraminsiu. Jeigu ne, tai einu pas save į kabinetą dirbti.
Aš pakilau, dar palikau dokumentus... Jie patys nesupranta, ko bėga, bet bėga. Bėgti, kad bėgti. Po to žiūriu, galvoju, velnias, jeigu čia vienas liksiu, bus neetiška, po to vėl apkaltins, kad tas maištauja vos ne. Galvoju, einu ten pas juos. Einu, žiūriu, toliau mano visas Sveikatos komitetas posėdžiauja.
Aš einu prie jų, sakau, Orinta, einam vyno gerti, visus varo į rūsius. O jie toliau posėdžiauja. O Sveikatos komiteto visi langai eina tiesiai į fontaną. Jeigu taip dronas ateitų, tai tiesiai ir ateitų. Valdžia tarsi yra izoliuota, o žmonėms sako: čia yra jūsų likimai, kaip jūs norit, taip gyvenkit“, – teigė R. Žemaitaitis.
Minėtame kanale jis aiškino, esą žinutės apie oro pavojų tėra „masinė, tyčinė psichozė, žmonių bauginimas, kaip juos valdyti“, o vasarą Palangoje „kas antrą dieną skraidys naikintuvai“.
„Kaip tu labiau įbauginsi žmogų, nei per tokias neviešąsias akcijas? Tik per šitą gali įbauginti. Tada tu įgauni valstybės ir tautos kontrolę. Tada tauta tiki, ką tu sakai“, – dezinformaciją skleidė politikas.
Galiausiai jis pareiškė, kad rudenį Lietuvoje gali įvykti karinis perversmas, panašiai, kaip 1926-aisiais, po kurio Antanas Smetona šalyje įvedė autoritarinį režimą.
„Aš manau, kad mes rugsėjo-spalio mėnesiais pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą“, – štai tokiomis prognozėmis dalijosi R. Žemaitaitis.
„Perversmą tikrai darys. Čia faktas, kad darys perversmą. Bus brutalus perversmas, bus imtasi įvairiausių priemonių, bus imtasi fizinių susidorojimų. Visa pradžia prasidės jau šią vasarą, rudenį jis peraugs į didelius neramumus, tada prasidės piketai (...), tada prasidės kratos, suėmimai...“ – tęsė „aušrietis“.
Primename, kad ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas ir dar vienas objektas.
Vakare situaciją komentavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad radarai užfiksavo dvi į dronus panašias atžymas, tačiau abu dingo ties Utena.
Anot Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko kontradmirolo Giedriaus Premenecko, galimų dronų atžymos buvo užfiksuotos Lietuvos radarų – Karinių oro pajėgų (KOP) stebėjimo sistemomis. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Po maždaug valandos raudonas grėsmės lygis Utenos apskrityje buvo pakeistas į geltoną, o netrukus – į baltą, reiškianti, kad grėsmės nebėra.
Tuo metu, kai gautas pranešimas apie oro pavojaus signalus Utenos apskrityje, Seime buvo svarstomos LRT įstatymo pataisos.
Galimai dronas į Lietuvos teritoriją buvo įskridęs ir trečiadienį. Tą rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, taip pat buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai.
Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojaus lygis, į priedangas turėjo eiti ir Seimo nariai.
