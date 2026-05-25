J. Olekas: paprašiau informacijos, kaip branduolinio ginklo dislokavimas sureguliuotas kitose ES valstybėse

„Esu paprašęs, kad man pateiktų informaciją, kaip tai yra sureguliuota kitose ES valstybėse, kad mes neiškristume iš bendro (konteksto – ELTA). Toliau, (laukiu – ELTA) kariškių informacijos apie tai, kokios technologijos yra naudojamos ir kur“, – pirmadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams komentavo J. Olekas.
„Šiuo metu vyksta duomenų surinkimas, informacijos pasikeitimas, kas vyksta, ir, ko gero, grįšime prie to klausimo“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, Seimo pirmininkas J. Olekas pareiškė matantis galimybę keisti Lietuvos Konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalyje dislokuoti branduolinį ginklą. Tokiai diskusijai pritartų ir prezidentas G. Nausėda, sakė šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba.
Susiję straipsniai
Lietuvos Konstitucijos 137-asis straipsnis numato, jog šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.
Prancūzija yra pasiūliusi stiprinti branduolinį Europos atgrasymą. Kalbos dėl Lietuvos buvimo po Prancūzijos branduoliniu skėčiu jau prasidėjo kiek anksčiau.
Be to, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas yra patvirtinęs, kad jo šalis derasi su Prancūzija dėl „pažangios branduolinės atgrasymo politikos“. Varšuva ir Paryžius apie galimybę Lenkijai prisijungti prie Prancūzijos branduolinio skydo užsiminė 2025 m., kai abi šalys pasirašė naują sutartį.
Po to, kai Jungtinė Karalystė (JK) 2020 m. išstojo iš Europos Sąjungos (ES), Prancūzija Bendrijoje yra vienintelė branduolinė valstybė.
Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) duomenimis, Prancūzija turi 290 iš maždaug 12,2 tūkst. visame pasaulyje egzistuojančių branduolinių ginklų, todėl yra ketvirta pagal dydį branduolinė valstybė po Rusijos, Jungtinių Valstijų ir Kinijos.
Šalis turi keturis branduoliniais ginklais ginkluotus povandeninius laivus, galinčius leisti raketas su branduoliniais užtaisais, kurių veikimo nuotolis siekia apie 10 tūkst. kilometrų.
Prancūzija branduolinius ginklus gali naudoti ir iš oro: jos naikintuvai „Rafale“ gali paleisti apie 50 šalies turimų kruizinių raketų su branduoliniais užtaisais. Oficialiai nurodomas pastarųjų veikimo nuotolis yra apie 500 kilometrų.
Juozas Olekasbranduolinis ginklasLietuva
Rodyti daugiau žymių