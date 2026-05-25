J. Olekas prakalbo apie Registrų centro duomenų nutekėjimą

„Manau, kad duomenų apsauga yra labai svarbu, tačiau, matyt, kad vadovų kaita, požiūris ir kiti dalykai sudarė sąlygas, kad apsauga nebuvo pakankamo lygmens. Manau, kad dabartinis sprendimas atsistatydinti vadovui ir ieškoti naujų išeičių – teisingas sprendimas“, – pirmadienį LRT radijui kalbėjo J. Olekas.
„Kuo greičiau reikia padaryti ir kitus – techninius bei administracinius sprendimus – kurie užtikrintų, kad duomenys nebūtų naudojami trečiųjų šalių, ypač bandant paveikti mūsų piliečius, priimant vieną ar kitą sprendimą“, – teigė jis.
Parlamento vadovas neatskleidė, ar prisijungimas prie duomenų buvo įvykdytas trečiųjų šalių, tačiau patikino, jog situacija nėra tokia grėsminga.
„Manau, kad susitvarkysime. Nėra (taip blogai – ELTA), kad reikėtų plaukus nuo galvos rautis, tačiau reikia imtis priemonių, kad tokie dalykai daugiau nesikartotų“, – teigė ilgametis socialdemokratas.
A. Širinskienė: informacija buvo slepiama nuo gegužės pradžios
Seimo Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos atstovė Agnė Širinskienė savo ruožtu teigė, jog esama padėtis kelia nerimą, jos teigimu, duomenų nutekėjimas įvyko anksčiau nei buvo paskelbta viešai.
„Išties, jei objektas, į kurį buvo kęsinamasi – žvalgybos ir krašto apsaugos sistemos pareigūnai, tada situacija tikrai yra kelianti nerimą. Aišku, dar labiau stebina tai, jog viskas paaiškėjo tik žurnalistų dėka. Kaip dabar suprantame, informacija buvo slepiama nuo gegužės pradžios, nes būtent tada ji buvo perduota teisėsaugai“, – kalbėjo A. Širinskienė.
Pasak parlamentarės, dėl šios situacijos klausimus reikia kelti Vyriausybės atstovams.
„Kyla daug klausimų: ar tie patys pareigūnai jau yra informuoti, ar yra imtąsi deramų saugumo priemonių. Taip pat kyla klausimų, kodėl yra nusitaikyta į RC vadovą, kai pasijungimas vyko per Migracijos departamentą. Abi šios institucijos yra tapusios aukomis. Formuluojame klausimus ministrams ir norėsime juos antradienį matyti Seimo posėdžių salėje“, – sakė demokratė.
Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narė Ligita Girskienė savo ruožtu neatmetė, jog informacinė ataka galėjo būti suplanuota iš anksto, o prie jos prisidėti galėjo ir Lietuvai priešiškos jėgos.
„Tai yra sudėtingas ir grėsmę keliantis atvejis. Dabar lauksime išvadų kas įvyko ir dėl ko įvyko. (...) Teko girdėti, kad ir žvalgybos pareigūnų duomenys nutekėjo. (...) Kalbama yra, kad galbūt ir politikų, ir kiti jautrūs duomenys galėjo nutekėti. Manau, kad be tam tikrų mums nedraugiškų jėgų įsikišimo, šis įvykis negalėjo įvykti – matyt, kad buvo suplanuota iš anksto“, – svarstė politikė.
ELTA primena, jog Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia nemažiau 111 tūkst. eurų.
Konservatorių partijos pirmininkas L. Kasčiūnas anksčiau skelbė, jog dėl incidento prašys sušaukti neeilinį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį. Parlamentaras taip pat kėlė klausimų dėl ekonomikos ir inovacijų ministro ministro Edvino Grikšo galimybių toliau dirbti Vyriausybėje.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė Registrų centro vadovą Adrijų Jusą paragino trauktis iš pareigų.
RC savo ruožtu pabrėžė, jog jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys incidento metu nebuvo nutekinti ir paragino gyventojus saugotis sukčių – atidžiai vertinti skambučius, laiškus ar bet kokius pranešimus, ypač susijusius su nekilnojamuoju turtu.
Dėl incidento prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų.