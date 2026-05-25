Nuo baudžiamosios atsakomybės atleistiems Švenčionių tarybos nariams uždrausta dirbti valstybės tarnyboje

Kaip teigiama prokuratūros pranešime, V. Meškausko, V. Jedinskij ir R. Zabielos atžvilgiu buvo vykdomi tyrimai dėl piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu, turto pasisavinimo.
Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino prokuratūros nutarimus nutraukti minėtus tyrimus ir atleisti asmenis nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
„Nutarimuose nutraukti ikiteisminius tyrimus nurodyta, kad V. Meškauskas, V. Jediskij ir R. Zabiela įtariami padarę du apysunkius nusikaltimus ir vieną nesunkų nusikaltimą, jie anksčiau nėra teisti, sunkinančių aplinkybių nenustatyta, o atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jie prisipažino padarę baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi, taip pat du iš jų susitarė dėl žalos atlyginimo, o vienas jau atlygino padarytą žalą“, – apie tyrimų nutraukimo priežastis rašome prokuratūros pranešime spaudai.
Švenčionių rajono savivaldybės administracija su buvusiu ir esamais tarybos nariais sudarė susitarimus, pagal kuriuos atleistieji nuo baudžiamosios atsakomybės turės atlyginti nusikalstamais veiksmais padarytą žalą. V. Meškauskas Švenčionių rajono savivaldybės administracijai grąžins 21 502 eurus, R. Zabiela – 27 020 eurų, V. Jedinskij grąžino 30 898 eurus
Atleistiems nuo baudžiamosios atsakomybės skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 5 metams.
Kaip pranešė prokuratūra, priimtas sprendimas ir kito Švenčionų rajono tarybos nario byloje.
Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtinto prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ir Švenčionų rajono savivaldybės tarybos nario Antonijaus Jundo taikos sutartį, pagal kurią pastarasis savivaldybės administracijai grąžino 31 509 eurus tarybos nario lėšų.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga dėl A. Jundo veiksmų buvo perduota nagrinėti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.
Komisija pripažino, kad Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys A. Jundo už šios savivaldybės lėšas, skirtas tarybos nario veiklai apmokėti, laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio iki 2023 m. liepos mėn. pats iš savęs įsigydamas automobilio nuomos paslaugas ir šias išlaidas teikdamas kompensuoti savivaldybės administracijai, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatytą pareigą nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas bei nustatytą draudimą naudotis tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.