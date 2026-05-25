Paskelbus oro pavojų, skambučių skaičius telefonu 112 išaugo dvigubai – štai ko gyventojų prašoma nedaryti

Didžiausias skambučių srautas fiksuotas perspėjimų apie oro pavojų metu. Gegužės 20 d., trečiadienį, paskelbus raudonos kategorijos perspėjimą apie oro pavojų Vilniaus apskrityje ir gyventojams nurodžius vykti į priedangas ar kitas saugias vietas, BPC iš viso sulaukė 482 skambučių (konkrečiai paskelbto oro pavojaus metu). Gegužės 21 d., ketvirtadienį, Utenos apskrityje paskelbus aukščiausios kategorijos perspėjimą ir gyventojams nurodžius slėptis, sulauktas 161 skambutis.
Stebint skambučių srautus numeriu 112, tam tikrais momentais buvo fiksuojamas daugiau nei dvigubai išaugęs skambučių skaičius – nuo įprastų maždaug 120 skambučių per 15 minučių iki beveik 300.
Didžioji dalis gautų skambučių buvo susijusi ne su tiesioginiu pagalbos poreikiu, o su gyventojų klausimais apie tai, kaip reikėtų elgtis paskelbus perspėjimą, kur ieškoti priedangų ar kaip suprasti gaunamus pranešimus. Dalis žmonių pripažino jautę nerimą ar nežinomybę, todėl numeris 112 daugeliui tapo viena pagrindinių vietų, kur buvo tikimasi gauti aiškią ir patikimą informaciją.
Reakcijos į oro pavojaus perspėjimą nelaiko beviltiška: itin pagyrė visuomenės sąmoningumą
„Praėjusios savaitės įvykiai Lietuvoje parodė, kad tokiose situacijose visuomenei kyla daug nerimo, klausimų ir nežinomybės. Didžioji dalis skambučių buvo susijusi ne su tiesioginiu pagalbos poreikiu, o su gyventojų siekiu pasitikslinti informaciją – ar pavojus realus, kaip reikėtų elgtis, kur ieškoti priedangų“, – sako Bendrojo pagalbos centro viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė.
Pasak jos, nuo gegužės 1 iki gegužės 25 dienos BPC iš viso gavo 299 pranešimus apie skraidančius objektus, galimai dronus, iš jų net 252 – nuo gegužės 20 dienos. Vien tik gegužės 20 dieną buvo gauta 80 tokių pranešimų.
„Po pastarųjų įvykių gyventojai į ore pastebimus objektus, ypač dronus, reaguoja gerokai jautriau ir budriau. Sulaukiame daug pranešimų apie galimai pastebėtus dronus ar kitus objektus danguje, nors dalis jų gali būti ir civiliniai, gyventojų naudojami bepiločiai orlaiviai. Vis dėlto kiekvienas toks pranešimas yra vertinamas ir perduodamas atsakingoms institucijoms“, – teigia J. Montvilienė.
BPC primena, kad skubiosios pagalbos numeris 112 yra skirtas pranešti apie teisės pažeidimus, staiga iškilusią grėsmę gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui bei išsikviesti skubiosios pagalbos tarnybas.
„Tokiose situacijose itin svarbu išlikti ramiems ir atsakingai naudotis skubiosios pagalbos numeriu. Jei visuomenėje įsivyrautų panika ir numeris 112 būtų masiškai naudojamas ne skubios pagalbos poreikiui, linijos galėtų būti perkrautos, o tarnyboms būtų sudėtingiau operatyviai reaguoti į realius pagalbos prašymus. Ukrainos patirtis rodo, kad krizių metu labai svarbus ne tik tarnybų pasirengimas, bet ir visuomenės gebėjimas išlikti ramiai, sekti oficialią informaciją ir atsakingai naudotis pagalbos kanalais“, – sako J. Montvilienė.
Bendrasis pagalbos centras primena, kad gavus perspėjimo pranešimus apie pavojų, svarbu nevertinti, ar grėsmė „tikra“, o vadovautis pateiktais nurodymais ir sekti oficialią informaciją. Gyventojams rekomenduojama įsijungti Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT), kur skelbiama aktuali informacija ir tolesni nurodymai.
Kilus klausimų dėl civilinės, priešgaisrinės ar radiacinės saugos, gyventojai konsultuotis gali nemokamu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento konsultacijų numeriu 1856.
Atsakingas elgesys ir tinkamas informacijos kanalų naudojimas padeda užtikrinti, kad numeris 112 išliktų pasiekiamas tiems, kuriems pagalbos reikia nedelsiant.
