Per operaciją Šalčininkuose suėmus net 10 policininkų – ir aštri kritika valdžiai: „Kaip su asmenine atsakomybe?“

Tokiais žodžiais reaguojama į praėjusią savaitę šalį sudrebinusią didelio masto operaciją Šalčininkų rajone, per kurią kratos atliktos ne tik įtariamų kontrabandininkų namuose, bet ir Šalčininkų rajono savivaldybėje ir net policijos komisariate.
Per kratas buvo sulaikyti 27 asmenys – pusė jų dirba policijoje, pasienyje ir Šalčininkų savivaldybėje. Iš 13 sulaikytų statutinių pareigūnų – 10 policininkai.
Kaip skelbė „Lietuvos ryto“ laikraštis – tarp sulaikytųjų yra dviejų nusikalstamų grupuočių nariai, Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas ir tarnyba galimai piktnaudžiavę VSAT, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Šalčininkų policijos komisariato pareigūnai.
Pirmadienį bendrame pareiškime Nacionalinis pareigūnų Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga (LPDPS), Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga (LPPPS) pabrėžė, kad griežtai smerkia bet kokias korupcijos, piktnaudžiavimo tarnyba ar bendradarbiavimo su organizuotu nusikalstamumu apraiškas.
Išplatintame laiške nurodoma, kad pareigūnų veikla turėtų būti vertinama „ne tik kaip pagalba kontrabandininkams, tačiau ir sąmoniningas bendradarbiavimas su priešiškomis Lietuvai Baltarusija ir Rusija.“
„Savo valstybei prisiekęs pareigūnas, sąmoningai pasirinkęs nusikalstamą veiką, diskredituoja ne tik save, bet meta šešėlį ir tūkstančiams sąžiningų pareigūnų, visai mūsų bendruomenei, – rašoma laiške. – Kartu norime pabrėžti būtinybę aiškiai atskirti individualią baudžiamąją atsakomybę ir visos pareigūnų bendruomenės vertinimą.“
Čia nemažai kritikuojama ir Lietuvos valdžia, į kurią akys krypo dar po pernai publikuotų „Lietuvos ryto“ tyrimų, kuriuose jau buvo kalbėta apie nusikaltėlius, kurių dalis ir buvo sulaikyti per praėjusios savaitės operaciją.
„Esame įsitikinę, jog šios ydos priežastys glūdi ir sprendimų priėmėjų neveiklume, aplaidžiame veikime, atsainiame požiūryje į statutines įstaigas ir jų veiklą. Galiausiai –nenorėjime ar negebėjime suprasti, kad tinkamas statutinių įstaigų finansavimas yra efektyviausia investicija į kovą su tais, kurie minta iš kontrabandos. Ši investicija turi apimti visas statutinių įstaigų (šiuo atveju ypač tų, kurios yra arčiausiai kontrabandos židinių) funkcionavimo sritis: pareigūnų atranką, jų aprūpinimą, tinkamų darbo sąlygų sukūrimą, veiklos kontrolės sistemą, socialines garantijas, orų ir šeimą išlaikyti leidžiantį darbo užmokestį“, – rašoma išplatintame rašte.
Jame nurodoma, kad būtina ne tik bausti, bet ir ieškoti priežasčių, kurias lemia, kad pareigūnai susigundo prisidėti prie nusikaltėlių.
„Vykstantys tyrimai ir sulaikymai rodo, jog statutinės tarnybose vis dar yra stiprus profesionalų branduolys, gebantis identifikuoti ir šalinti korupcijos apraiškas sistemos viduje. Tačiau tam, kad kova prieš korupciją baigtųsi pergalingai, būtina ne tik bausti nusikaltusius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai. O to pati pareigūnų bendruomenė, be politikų noro ir prisidėjimo, nepadarys“, – rašoma laiške.
Organizacijos atvirai kiritkavo ir premjerę Ingą Ruginienę. Pastaroji reikalavo atsakomybės ir skambiai pasakė: „Kontrabandininkų bendrininkai yra pačios sistemos viduje. Ši istorija kelia labai rimtus klausimus valstybei.“
Laišką išplatinusios organizacijos į I. Ruginienės žodžius reagavo kritika.
„Po įvykių Šalčininkuose premjerė suskubo pareikšti, jog iš atsakingų asmenų reikalaus atsakomybės. Kyla klausimas kas tie atsakingi asmenys? Komisariatų ar užkardų vadai, statutinių įstaigų vadovai?, – klausė profsąjungos. – Įdomu ar tarp šių atsakingų asmenų ponia Rugininienė nemato vidaus reikalų ministro? O kaip su asmenine savo atsakomybe už silpstančias ir skurstančias šalies statutines įstaigas? Už tai, kad pareigūnai reikiamo įstaigų finansavimo kasmet priversti prašyti tarsi išmaldos. Ir už tai, kad šiems prašymams šalies politikai jau daug metų išlieka kurti.“
