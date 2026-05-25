Po L. Kasčiūno kritikos – V. Kondratovičiaus atsakas dėl Registro centro duomenų skandalo

„Suprantu visuomenės susirūpinimą ir vertinu opozicijos dėmesį šiam klausimui — tai rimtas incidentas, kuris reikalauja aiškių atsakymų. Vidaus reikalų ministerija nuo pat pradžių yra aktyviai įsitraukusi į šio incidento tyrimą. Lietuvos kriminalinės policijos biuras atlieka ikiteisminį tyrimą, kurį organizuoja ir kontroliuoja Generalinė prokuratūra. Tyrimo metu bendradarbiaujama su visomis susijusiomis ministerijomis ir atsakingomis institucijomis“, – pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vidaus reikalų ministras.
Pasak V. Kondratovičiaus, tęsiant ikiteisminį tyrimą negalima pateikti informacijos, kuri galėtų jam pakenkti.
„Šiuo metu ypatingai svarbu užtikrinti, kad viskas būtų ištirta kuo detaliau ir objektyviai. Visos atsakingos institucijos turi susitelkti, siekiant išsiaiškinti šio incidento priežastis ir padaryti viską ateityje, kad tokie skaudūs valstybei atvejai nepasikartotų. Pasikeitus saugumo aplinkai kibernetiniam saugumui turime skirti maksimalų dėmesį ir reikiamus resursus. Kiekviena vieša diskusija apie institucinę ar politinę atsakomybę yra prasminga ir pagrįsta tada, kai tyrimas leidžia atskleisti visas aplinkybes“, – tvirtino jis.
RC duomenų netekėjimas rodo sisteminę problemą: vadovo pasitraukimas situacijos nesprendžia
Kaip skelbta, RC direktoriui Adrijui Jusui pirmadienį pasitraukus iš pareigų, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas L. Kasčiūnas šį žingsnį vadino teisingu. Vis tik politikas šioje situacijoje pasigenda ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo atsakomybės. Taip pat – atsakymų iš Migracijos departamento vadovų, VRM atstovų.
„Tai, kad iki šiol nėra viešų vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ir Migracijos departamento vadovų paaiškinimų dėl susidariusios situacijos, rodo tik viena – bandoma problemą užkasti smėlyje ir apsaugoti įtakingų socialdemokratų deleguotą atstovą Vyriausybėje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį rašė L. Kasčiūnas.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų Registrų centro nekilnojamojo turto (NT) registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Po šios situacijos buvęs institucijos vadovas A. Jusas atsistatydino iš pareigų.
