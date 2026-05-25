Po pareigūnų sulaikymo tyrime dėl kontrabandos profsąjungos kelia klausimą dėl politikų atsakomybės

„Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga (LPDPS), Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga (LPPPS) griežtai smerkia bet kokias korupcijos, piktnaudžiavimo tarnyba ar bendradarbiavimo su organizuotu nusikalstamumu ir priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Savo valstybei prisiekęs pareigūnas, sąmoningai pasirinkęs nusikalstamą veiką, diskredituoja ne tik save, bet meta šešėlį ir tūkstančiams sąžiningų pareigūnų, visai mūsų bendruomenei“, – NPPSS išplatintame pranešime cituojama susivienijimo pirmininkė Ineta Kursevičienė.
Visgi, NPPSS vadovės manymu, žvelgiant į istoriją apie tyrime dėl kontrabandos sulaikytus policininkus ir pasieniečius, reikėtų atskirti individualią baudžiamąją atsakomybę ir visos pareigūnų bendruomenės vertinimą.
I. Kursevičienė pabrėžė, kad pareigūnų profsąjungų manymu, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose jau daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams, tad, pasak pareigūnų atstovės, akivaizdu, kad vien represinės priemonės šios problemos neišspręs.
„Esame įsitikinę, jog šios ydos priežastys glūdi ir sprendimų priėmėjų neveiklume, aplaidžiame veikime, atsainiame požiūryje į statutines įstaigas ir jų veiklą. Galiausiai – nenorėjime ar negebėjime suprasti, kad tinkamas statutinių įstaigų finansavimas yra efektyviausia investicija į kovą su tais, kurie minta iš kontrabandos. Ši investicija turi apimti visas statutinių įstaigų (šiuo atveju ypač tų, kurios yra arčiausiai kontrabandos židinių) funkcionavimo sritis: pareigūnų atranką, jų aprūpinimą, tinkamų darbo sąlygų sukūrimą, veiklos kontrolės sistemą, socialines garantijas, orų ir šeimą išlaikyti leidžiantį darbo užmokestį“, – teigia I. Kursevičienė.
Anot jos, tyrimas, kurio epicentre atsidūrė ir pareigūnai, rodo, kad statutinės tarnybose vis dar yra stiprus profesionalų branduolys, gebantis identifikuoti ir šalinti korupcijos apraiškas sistemos viduje.
„Tačiau tam, kad kova prieš korupciją baigtųsi pergalingai, būtina ne tik bausti nusikaltusius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai. O to pati pareigūnų bendruomenė, be politikų noro ir prisidėjimo, nepadarys“, – pridūrė NPPSS pirmininkė.
I. Kursevičienė neslėpė mananti, kad po istorijos apie dėl galimos kontrabandos sulaikytus pareigūnus reikėtų kelti klausimą ne tik įstaigų vadovų, bet ir dėl politikų atsakomybės.
„Po įvykių Šalčininkuose premjerė Inga Ruginienė suskubo pareikšti, jog iš atsakingų asmenų reikalaus atsakomybės. Kyla klausimas kas tie atsakingi asmenys? Komisariatų ar užkardų vadai, statutinių įstaigų vadovai?
Įdomu, ar tarp šių atsakingų asmenų ponia Ruginienė nemato vidaus reikalų ministro? O kaip su asmenine savo atsakomybe už silpstančias ir skurstančias šalies statutines įstaigas? Už tai, kad pareigūnai reikiamo įstaigų finansavimo kasmet priversti prašyti tarsi išmaldos. Ir už tai, kad šiems prašymams šalies politikai jau daug metų išlieka kurti“, – dėstė I. Kursevičienė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – 10 policininkų, 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo, jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos.
„Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai – tai yra nematymas tam tikrų procesų, tarnybinės informacijos dalinimasis ir kiti veiksmai“, – sakė jis.
Sulaikyti pareigūnų nušalinti nuo tarnybos.
