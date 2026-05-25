Po skandalo Registrų centre – griežti L. Kasčiūno kirčiai dviem ministrams

„Registrų centro vadovo atsistatydinimas masinio duomenų pagrobimo kontekste yra teisingas žingsnis. Tačiau kyla klausimas ir dėl ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo politinės atsakomybės“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį rašė L. Kasčiūnas.
„Suprantu, kad prie šios Vyriausybės Lietuvoje atsakomybės samprata dažnai susiaurinama iki kriminalinės atsakomybės. Vis dėlto demokratinėse valstybėse ministrai prisiima politinę atsakomybę už skandalus jų kuruojamose srityse. Anksčiau taip būdavo ir Lietuvoje – tai buvo valdžios atskaitomybės ir politinės kultūros ženklas“, – rašė Seimo narys.
Pasak L. Kasčiūno, atsakymus turėtų pateikti ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, Migracijos departamento vadovai.
„Tai, kad iki šiol nėra viešų vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ir Migracijos departamento vadovų paaiškinimų dėl susidariusios situacijos, rodo tik viena – bandoma problemą užkasti smėlyje ir apsaugoti įtakingų socialdemokratų deleguotą atstovą Vyriausybėje“, – tikino TS-LKD vadovas.
„Mėginama lokalizuoti skandalą tik Registrų centro ribose, nes politiškai tai yra patogiausia, tačiau akivaizdžiai nepakankama. Opozicija neleis šio itin rimto klausimo nuslėpti ir reikalaus tiek atsakymų, tiek politinės atsakomybės“, – akcentavo jis.
V. Sinkevičius: vadovo pasikeitimas nieko nelemia, būtina politinė atsakomybė
Tuo metu laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad RC vadovo pasikeitimas problemos nesprendžia – šioje vietoje būtina politinė atsakomybė.
„Ką sprendžia vadovo pasikeitimas? Akivaizdu, kad čia reikia prisiimti politinę atsakomybę, nes Registrų centras ilgą laiką (…) buvo paliktas be resursų. Čia pirmiausia klausimas yra Vyriausybei. Kodėl Registrų centras buvo paliktas be resursų, negalinčių išlaikyti ir užtikrinti duomenų, kibernetinį saugumą? Ar ministras nesugebėjo ištransliuoti tos žinios Vyriausybėje ir gauti atitinkamo palaikymo iš premjerės?“ – Eltai pirmadienį komentavo politikas.
„Dabar mes turime precedentą, kuris, deja, labai panašiai įvyko ir prieš karą Ukrainoje, kur tie duomenys dingo. Kai mes kalbame apie 600 tūkst. žmonių – čia yra labai daug valstybės pareigūnų, tarnautojų, kurių asmens kodai, adresai yra kažkieno rankose“, – tikino jis.
Anot V. Sinkevičiaus, nuo 2023 metų centrui vadovavęs A. Jusas ne kartą akcentavo, kad sistemų saugumas nėra užtikrinamas dėl resursų trūkumo įstaigoje.
„Šiuo atveju man norėtųsi politinės atsakomybės. Ryte mačiau ministro (E. Grikšo – ELTA) pasisveikinimą rytinį, kuris buvo absoliučiai neatsakantis į jokius klausimus. Man susidarė įspūdis, kad ministras nelabai supranta šios temos ir lyg bandė nusikratyti ir numesti atsakymus kitiems. Bet man šiuo momentu norėtųsi politinės lyderystės ir labai konkrečių atsakymų: kas buvo padaryta, kad situacijos būtų išvengta, kodėl buvo neišgirsta (buvusio – ELTA) vadovo prašymai dėl reikalingo finansavimo“, – svarstė laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.
Penktadienį teisėsaugai pranešus apie atliekamą tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto (NT) registro duomenų, premjerė Inga Ruginienė socialiniame tinkle „Facebook“ paragino A. Jusą trauktis iš vadovo pareigų.
V. Sinkevičiaus teigimu, toks premjerės raginimas atrodo keistai – esą daugeliu atvejų Vyriausybei trūko aiškios pozicijos, o šiuo atveju ministrė pirmininkė, nelaukdama teisėsaugos atsakymų, skubėjo raginti vadovą atsistatydinti.
„Aš manau, kad vadovo atleidimas yra panaudotas kaip figos lapas prisidengti Vyriausybės nekompetencijai, bandant nukreipti dėmesį. Tos pozicijos daugeliu atveju trūko, o šiuo atveju, jau nelaukiant jokių (teisėsaugos – ELTA) išvadų ir atsakymų, ministrė pirmininkė skubėjo prašyti vadovo atsistatydinti“, – sakė europarlamentaras.
V. Čmilytė-Nielsen: liberalai kreipsis į premjerę, kliūna dvigubi standartai
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkui antrino Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Politikės teigimu, premjerės raginimai A. Jusui trauktis iš pareigų kelia klausimų dėl taikomų atsakomybės kriterijų.
„Ruošiame kreipimąsi į Ingą Ruginienę, kaip į Vyriausybės vadovę. Norime paklausti jos, kokie yra kriterijai, jos manymu, prasižengusiems vadovams. Šioje istorijoje labiausiai trikdo tai, kad Registrų centro vadovo atsakomybės buvo pareikalauta po kelių valandų, kai istorija paaiškėjo. Tikrai ne tada, kai ji prasidėjo“, – Eltai sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Per kelias valandas premjerė savo verdiktą priėmė. Tačiau čia, tiesiog labai kliūna dvigubi standartai, nes tiek kalbant apie švietimo ministrę Ramintą Popovienę, kuri pridėjo abiturientams 10 balų (prie egzaminų rezultatų – ELTA), buvo teisminiai procesai, tiek sveikatos apsaugos ministrės sprendimai dėl įsakymų (…). Visais atvejais premjerė šventai laikėsi pozicijos palaukti tyrimo pabaigos. Ir tai yra pirmas atvejis, kad ji ne tik nelaukė jokios tyrimo pabaigos, bet kirto iškart, per institucijos vadovą“, – pabrėžė ji.
Anot Liberalų sąjūdžio lyderės, tokiu būdu bandoma išvengti politinės atsakomybės Vyriausybės lygmeniu.
„Labai manipuliatyvus ir dviveidiškas atsakomybės traktavimas skirtingose situacijose. Yra suvokiama, kad ši situacija yra labai rimta (…), todėl skubama kažką paaukoti, kad nereikėtų prisiimti politinės atsakomybės aukštesniu lygmeniu“, – kalbėjo Seimo narė.
Tuo metu kalbėdama apie ministro E. Grikšo politinę atsakomybę, parlamentarė tvirtino, kad po šios istorijos jo kėdė Vyriausybėje turėtų „bent susvyruoti“.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų Registrų centro nekilnojamojo turto (NT) registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Po šios situacijos buvęs institucijos vadovas Adrijus Jusas atsistatydino iš pareigų.