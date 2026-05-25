Registrų centro žinia gyventojams: jau galima pasitikrinti, ar pavogti jų asmens duomenys

„Prisijungus prie specialaus techninio sprendimo Registrų centro savitarnos sistemoje (reikalingas prisijungimas patvirtinant savo tapatybę elektroniniu būdu), kuriuo naudodamiesi asmenys gali patys pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo atskleisti“, – rašoma RC svetainėje.
„Neturintys galimybės pasinaudoti minėtu techniniu sprendimu Registrų centro savitarnos sistemoje, galės šią informaciją gauti atvykę gyvai į bet kurį iš klientų aptarnavimo padalinių (būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą“, – priduriama įstaigos puslapyje.
Teigiama, kad buvo atskleisti asmens duomenys tų asmenų, kurių Nekilnojamojo turto registro (NTR) išrašus suformavo galimai neteisėtai prisijungę asmenys. Į šiuos duomenis įeina vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data. Taip pat NT duomenys kaip adresas, registro numeris, unikalūs nekilnojamųjų daiktų numeriai, kadastro duomenys. Galiausiai, buvo atskleistos turimos daiktinės teisės ar juridiniai faktai bei jų įregistravimo pagrindas (dokumento data, numeris, pavadinimas).
Pasitraukęs „Registrų centro" vadovas tikisi, kad sektorius padarys išvadas: kalbame apie edukaciją
Pabrėžiama, kad nebuvo atskleisti jokie asmenų kontaktiniai duomenys (telefonas ar el. pašto adresas), mokėjimo už RC teikiamas paslaugas informacija, banko sąskaitos numeris, taip pat jokie dokumentai (pavyzdžiui, NT objekto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai, kadastrinių matavimų dokumentai, statinių išdėstymo planai ir kt.).
Gyventojai raginami būti atidžiais ir atsargiais dėl pranešimų ar tiesioginių kontaktų, kai prašo pateikti bet kokią asmeninę informaciją.
„Net jei skambintojas ar el. laiške, „Facebook“ žinutėje į jus kreipiasi vardu ir pavarde arba pamini kokią nors informaciją apie jūsų turimą nekilnojamąjį turtą, turėtumėte labai atidžiai ir kritiškai vertinti“, – pabrėžia RC.
Pažymima, kad piktavaliai net ir turėdami NTR išrašą jokių NT sandorių už gyventojus sudaryti negali, nes tokie veiksmai yra atliekami pas notarą.
RC taip pat pabrėžia, kad nedelsiant užblokuotos įtariamos vartotojų paskyros, apribojo kitų šio duomenų gavėjo vartotojų prieigas su reikalavimu atnaujinti prisijungimo duomenis.
„Siekiant užtikrinti didesnį saugumą prisijungimui prie RC informacinių sistemų taip pat įdiegtos papildomos saugumo ir asmens identifikavimo priemonės, kurios padės užkardyti atvejus, kai prie sistemų bandoma jungtis pasinaudojant svetimais prisijungimo duomenimis“, – rašp RC.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Pasirodžius šiai informacijai, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras E. Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas.