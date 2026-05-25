Teismas atidėjo posėdį byloje dėl S. Malinausko ieškinio R. Šimaičiui

Kaip Eltai sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovai spaudai Giedrius Janonis, iš pradžių buvo nutarta teismo posėdį atidėti kelioms valandoms, nes R. Šimaitis pranešė patekęs į eismo įvykį.
„Teismas posėdis buvo nukeltas, nes pranešta, kad atsakovas pateko į eismo įvykį ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus“, – nurodė G. Janonis.
Galiausiai, pasak teismo atstovo, gavus žinių, kad R. Šimaitis posėdyje negalės dalyvauti, jis buvo atidėtas.
Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, S. Malinauskas visuomenininkui R. Šimaičiui pateikė ieškinį dėl pripažinimo, jog apie jį paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, žemina asmens garbę ir orumą. Kartu šiuo ieškiniu tinklaraštininkas siekia prisiteisti ir patirtą neturtinę žalą.
S. Malinauskas socialiniame tinkle „Facebook“ pernai lapkritį skelbė patyręs puolimą prieš save ir savo šeimą. Tinklaraštininkas užsiminė, kad R. Šimaitis išvadino jo tėvą KGB agentu, pasakojo išgalvotas istorijas apie jo vaikystę.
„Tiek mano tėvai, tiek mano vaikai buvo užsipulti padugnių, dėl kurių veiksmų prokuratūra jau pradėjo ikiteisminį tyrimą. Vos išgirdęs apie ikiteisminį tyrimą Raimondas Šimaitis ištrynė šlykštų savo šmeižtą apie mane ir mano tėvą, tačiau jo pagrindu sukurpti bei išplatinti komentarai vis dar prieinami internete. Vieną melą išsigimėlio bičiuliai papildė kitais savo melais ir ėmė pulti mano vaikus. Už visa tai dabar teks atsakyti“, – socialiniame tinkle „Facebook“ tuomet rašė S. Malinauskas.
Vilniaus miesto apylinkės teismas posėdį minėtoje civilinėje byloje planuoja surengti birželio 1 d.