Teismui perduota byla, kurioje Švenčionių tarybos narė J. Deveikienė kaltinama turto pasisavinimu

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad J. Deveikienė, būdama Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nare, piktnaudžiavo tarnyba, siekdama asmeninės turtinės naudos.
Anot teisėsaugos, tarybos narė, žinodama, kad turi teisę gauti išmoką su jos kaip tarybos narės veikla susijusioms išlaidoms apmokėti bei, žinodama, kad už išmokų panaudojimą privalo atsiskaityti, nuo 2019 m. balandžio mėnesio iki 2023 m. balandžio mėnesio sistemingai klastojo išmokų avanso apyskaitas, jose įrašydama žinomai melagingus duomenis apie ne savo, o kitų asmenų degalų išlaidas, išlaidas transporto priemonių detalėms.
Manoma, kad J. Deveikienė, teikdama minėtus dokumentus, neteisėtai pasisavino apie 20 883 eurus savivaldybės lėšų.
J. Deveikienė kaltinama tuo, kad tokiais savo tyčiniais bei ilgai trunkančiais neteisėtais veiksmais ne tik sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą, pakenkė Švenčionių rajono savivaldybės tarybos įvaizdžiui, sumenkino jos prestižą bei valstybės politiko vardą, tačiau ir padarė didelę turtinę žalą minėtai savivaldybei.
Byla perduota nagrinėti Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmams.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.