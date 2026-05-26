„Baltijos šalių dangus nėra saugus“: Europai – griežtas G. Nausėdos raginimas

„Būtent Rusija pradėjo brutalų ir neteisėtą karą prieš Ukrainą. Todėl šiandien turime kalbėti ne apie pavienius incidentus, o apie naują saugumo realybę Europoje. Baltijos šalių dangus šiandien nėra pakankamai saugus. Europos Sąjungos rytinė siena kasdien susiduria su vis didesniu spaudimu – nuo dronų įsiveržimo, iki elektroninio trukdymo ir iki informacinių atakų bei sabotažo grėsmių prieš kritinę infrastruktūrą“, – Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo G. Nausėda.
„Vertiname aiškią Europos Komisijos parodytą solidarumo žinią Baltijos valstybėms. Tačiau šiandien solidarumo nepakanka vien tik žodžiais. Europa privalo imtis greitų ir konkrečių veiksmų. Susitikime sutarėme, kad Europa turi ženkliai stiprinti Rytinio flango saugumo užtikrinimą, turime kuo greičiau įgyvendinti „Eastern Flank Watch“ iniciatyvą, kuri apima oro stebėsenos, antidroninių sistemų, oro gynybos, karinio mobilumo ir situacijos stebėjimo pajėgumų stiprinimą visame rytiniame flange“, – pridūrė jis.
Taip G. Nausėda kalbėjo po antradienį įvykusio susitikimo su Lietuvoje viešinčia Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen bei Estijos ir Latvijos vadovais – Alaru Karisu ir Edgaru Rinkevičiumi.
Šalies vadovas taip pat išskyrė būtinybę stiprinti Europos dronų gynybos iniciatyvą.
„Pastarųjų savaičių incidentai aiškiai parodė, kad Europa nebegali vėluoti į naujo tipo grėsmes. Mums reikia modernių radarų, sensorių, perėmimo sistemų ir glaudaus regioninio koordinavimo“, – kalbėjo prezidentas.
„Ne ką mažiau svarbi ir kritinės infrastruktūros apsauga, energetikos tinklai, jungtys, ryšių sistemos, transporto infrastruktūra turi būti apsaugoti nuo hibridinių ir fizinių grėsmių. Tai yra visos Europos saugumo klausimas“, – tęsė jis.
Be to, šalies vadovas pabrėžė, būtinybę stiprinti Europos atsparumą dezinformacijai ir informacinėms operacijoms.
„Rusija sistemingai naudoja melą, manipuliacijas ir bauginimą kaip informacinio karo priemonę, todėl mūsų atsakas turi būti koordinuotas, technologinis ir ilgalaikis“, – teigė G. Nausėda.
Kaip skelbė ELTA, pastaruoju metu Baltijos šalyse fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Prezidentas G. Nausėda pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami. Pasak šalies vadovo, tokie bandymai būtų laikomi grubiais tarptautinės teisės normų ir Lietuvos suvereniteto pažeidimais.