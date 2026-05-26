Buvęs Ukmergės tarybos narys V. Mikalajūnas „čekiukų“ byloje atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės

Kaip teigiama minėtų institucijų pranešime, ikiteisminiame tyrime dėl V. Mikalajūno piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino prokurorės priimtą nutarimą tyrimą nutraukti ir atleisti V. Mikalajūną nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
„Prokurorai ir teismas įvertino, kad politikas visiškai pripažino kaltę, nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytų nusikaltimų ir atlygino padarytą žalą. V. Mikalajūnas grąžino savivaldybės administracijai 9 235 eurus tarybos nario lėšų, kurios jam buvo išmokėtos nepagrįstai“, – teigiama STT ir prokuratūros pranešime.
V. Mikalajūnui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 5 metams.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
