Dėl šalia Seimo stovinčio traktoriaus – I. Kižienės žingsnis: kreipėsi į savivaldybę bei policiją

„Protesto akcijų simboliu tapusi sunkiasvorė vikšrinė technika Gynėjų gatvėje stovi nuo šių metų balandžio 16 d. – ilgiau nei mėnesį. Gerbdama piliečių teisę į taikius protestus ir saviraiškos laisvę, noriu atkreipti dėmesį, kad viešoji erdvė gali būti naudojama tik laikantis galiojančių teisės aktų ir užtikrinant gyventojų interesus bei saugumą“, – pranešime cituojama I. Kižienė.
Kreipimesi į policijos vadą ir sostinės merą parlamentarė pabrėžia, kad Gynėjų g. priklauso raudonajai parkavimo zonai, kurioje taikoma vietinė rinkliava.
I. Kižienės manymu, vikšrinė technika užima kelias standartines automobilių stovėjimo vietas, taip ribodama kitų eismo dalyvių galimybes naudotis infrastruktūra.
Kreipimesi Seimo narė taip pat teigia, kad per prie traktoriaus pritvirtintą garsiakalbį skleidžiamas garsas trikdo aplinkinių namų gyventojų ramybę ir gali kelti viešosios tvarkos pažeidimo riziką.
„I. Kižienė prašo institucijų pateikti informaciją, ar šios transporto priemonės stovėjimui buvo išduotas specialus Vilniaus miesto savivaldybės leidimas ir ar tokia protesto akcija buvo suderinta pagal galiojančią renginių organizavimo tvarką. Taip pat prašoma nurodyti, ar už transporto priemonės stovėjimą mokama nustatyta vietinė rinkliava, kas ją moka ir kokia suma jau surinkta“, – rašoma pranešime.
Seimo narė prašo, nustačius pažeidimus, imtis atitinkamų priemonių ir apie priimtus sprendimus informuoti teisės aktų nustatyta tvarka.
ELTA primena, kad dėl valdančiųjų siūlomų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Kaip skelbta anksčiau, naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
LRT įstatymo pakeitimus Kultūros komitetas pradėjo svarstyti balandžio viduryje. Po pateikimo projektui pritarta balandžio pradžioje.Už darbo grupės parengtą projektą balsavo 67 Seimo nariai, 31 pasisakė prieš, o dar 6 parlamentarai susilaikė.
Iš viso darbo grupės parengtam įstatymo projektui buvo pateikta maždaug 150 parlamentarų pasiūlymų, taip pat apie 15 įvairių organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų siūlymų, daugiau nei 40 Seimo Teisės departamento pastabų.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
