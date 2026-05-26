Dėl sutrikusios RC sistemos I. Ruginienė negalėjo pasitikrinti, ar jos duomenys buvo atskleisti

„Premjerė šiandien priešpiet bandė pasitikrinti, ar jos duomenys galėjo būti paveikti, tačiau sistema tuo metu strigo ir to padaryti nepavyko. Tai planuojama padaryti vėliau“, – Eltai antradienį nurodė premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Savo ruožtu Seimo pirmininko Juozo Oleko sekretoriato vadovas Povilas Pinelis nurodė, kad politikas kol kas nepasitikrino, ar jo duomenys buvo nutekinti.
„Ne, tokio pažado jis nedavė, tiesiog informavo, kad nesitikrino“, – Eltai sakė P. Pinelis, paklaustas, ar parlamento vadovas žada pasitikrinti informaciją apie nutekintus duomenis.
Tuo metu Prezidentūra antradienį nurodė, kad dėl sutrikusios RC sistemos veiklos, prezidentas Gitanas Nausėda kol kas taip pat negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti.
Kaip skelbta, praėjusį penktadienį Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdyje.
Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas.
Jis teigė, kad apie situaciją iškart informuota ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovybė, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Pasirodžius informacijai apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas.
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas skelbė, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos, plačiau žinomos senuoju pavadinimu GRU, kibernetiniai padaliniai.
Internetinėje RC svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro jau gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti.