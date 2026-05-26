Dėl sutrikusios Registrų centro sistemos, G. Nausėda negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti

2026 m. gegužės 26 d. 11:50
Dėl sutrikusios Registrų centro (RC) sistemos veiklos, prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai.
„Atsakydami į jūsų paklausimą informuojame, jog šį rytą prezidentas bandė prisijungti prie Registrų centro savitarnos, tačiau dėl stringančios sistemos to padaryti nepavyko. Prezidentas ketina pasitikrinti dar kartą, kai turės tam laiko, o sistema veiks tinkamai. Registrų centras yra informavęs visuomenę, kad galimybė pasitikrinti gyventojams bus teikiama tiek laiko, kiek reikės“, – Eltai siųstame atsakyme teigė Prezidentūra.
Kaip skelbta, praėjusį penktadienį Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto (NT) registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdyje.
Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas.
Jis teigė, kad apie situaciją iškart informuota ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovybė, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Pasirodžius informacijai apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas.
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas skelbė, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos, plačiau žinomos senuoju pavadinimu GRU, kibernetiniai padaliniai.
Internetinėje RC svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro jau gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti.
