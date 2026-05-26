Ekspremjero G. Palucko verslui inicijuojamas bankrotas

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) „Sienai“ patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ekspremjero įmonei. VMI teigimu bankroto procedūra inicijuota, nes bendrovė sukaupė 19,7 tūkst. eurų mokestinę nepriemoką ir yra nepajėgi laiku vykdyti finansinių įsipareigojimų.
Kaip rodo vieši duomenys, „Garnio“ skola valstybei šiuo metu viršija 30 tūkst. eurų. Didžiąją dalį šios sumos sudaro skola VMI. Likusią skolą – apie 10,5 tūkst. eurų – sudaro nepriemokos „Sodrai“.
Apie tylų „Garnio“ nykimą iš Lietuvos verslo žemėlapio jau skelbėme balandžio mėnesį. Tuomet atskleidėme, kad ILTE dar pernai birželį sustabdė „Garniui“ suteiktos 200 tūkst. eurų lengvatinės paskolos mokėjimus, tačiau valstybinis bankas tai nutylėjo. O nuo ILTE pinigų atkirstas „Garnis“ per keletą mėnesių išsikraustė iš biuro Žirmūnuose bei atleido visus darbuotojus.
Baterijų pramonėje veikusį „Garnį“ G. Paluckas valdo su ilgamečiu verslo partneriu Mindaugu Milašausku. Jiedu kartu kontroliavo ir kitą, kur kas sėkmingesnę baterijų verslą – bendrovę „Emus“. Tiesa, šiame versle G. Palucko jau nebėra. Kaip atskleidė „Verslo žinios“, ekspremjeras neseniai pasitraukė iš „Emus“ valdymo, visas akcijas perleisdamas M. Milašauskui. „Garnio“ akcininkų struktūra kol kas išlieka nepakitusi.
Iš „Emus“ valdymo G. Paluckas pasitraukė artėjant jo teisinės neliečiamybės panaikinimo procedūrai. Buvusio socdemų lyderio neliečiamybę Seimas panaikino gegužės pradžioje. Netrukus po to G. Paluckui pareikšti įtarimai Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrime dėl neteisėto praturtėjimo. STT tyrime įtarimai taip pat pareikšti ekspremjero žmonai, prokuratūros sprendimu areštuoti Paluckų apartamentai sostinės Verkių parke.
G. Paluckas neliečiamybės panaikinimui neprieštaravo. Ekspremjeras savo tiesą žada įrodyti teisinėmis priemonėmis. Į „Sienos“ ir „Laisvės TV“ klausimus apie „Garnio“ finansinę padėtį politikas neatsakė.
STT tyrimas pradėtas remiantis „Sienos“ ir „Laisvės TV“ atskleista informacija. Dar vieną ikiteisminį tyrimą dėl ekspremjero ir jo artimųjų verslų atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Šis tyrimas atliekamas dėl įtariamo sukčiavimo. FNTT pateiktais duomenimis, tyrime įtarimai pareikšti penkiems asmenims. Vienas jų – ekspremjero brolis Danas Paluckas.
