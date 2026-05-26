Iš Prezidentūros – griežta reakcija į skandalą Registrų centre: „Tai yra netoleruotina“

Praėjusią savaitę paaiškėjus, kad iš Registro centro duomenų bazių buvo pavogti šimtai tūkstančių įrašų, prezidento atstovas pabrėžia – dabartinėmis geopolitinėmis aplinkybėmis tokia situacija yra tiesiog netoleruotina.
„Prezidentas nebuvo informuotas apie susiklosčiusią situaciją dėl nutekintų gyventojų domenų iš Registrų centro“, – komentare portalui Lrytas teigė T. Beržinskas.
„Šis incidentas aiškiai parodė, kad taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, o geopolitinės rizikos – neįvertintos. Dabartinėje saugumo situacijoje tai yra netoleruotina“, – pabrėžė jis.
Pasitraukęs „Registrų centro" vadovas tikisi, kad sektorius padarys išvadas: kalbame apie edukaciją
Prezidentūra akcentuoja – „valstybės kritinės infrastruktūros ir informacijos apsauga nėra tik vienos ministerijos problema“.
„Tai visos valstybės reikalas, reikalaujantis neatidėliotino susitelkimo“, – nurodė T. Beržinskas.
Kiek anksčiau naujienų agentūra ELTA rašė, kad šalies vadovas kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys iš Registrų centro taip pat buvo nutekinti.
„Šį rytą prezidentas bandė prisijungti prie Registrų centro savitarnos, tačiau dėl stringančios sistemos to padaryti nepavyko. Prezidentas ketina pasitikrinti dar kartą, kai turės tam laiko, o sistema veiks tinkamai.
Registrų centras yra informavęs visuomenę, kad galimybė pasitikrinti gyventojams bus teikiama tiek laiko, kiek reikės“, – Eltai siųstame atsakyme teigė Prezidentūra.
Kas žinoma apie incidentą Registrų centre?
Kaip skelbta, penktadienį Generalinė prokuratūra pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie Registrų centro informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų.
Teisėsauga informavo, kad iš viso neteisėtai galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkst. registrų įrašų – Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų registrų duomenys.
Generalinės prokuratūros teigimu, įtariama, kad neteisėti prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, per kitų institucijų administruojamas sistemas.
Portalo 15min bei Delfi šaltinių teigimu, duomenys iš Registrų centro galėjo būti nusiurbti per Migracijos departamento prisijungimus.
„Žiniasklaidoje minima informacija apie Migracijos departamentą yra tiesa“, – antradienį žurnalistams patvirtino Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras, bendradarbiaujama su Vidaus reikalų, Teisingumo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis, kitomis įstaigomis, Valstybės saugumo departamentu (VSD).
Kada įvyko galimas duomenų nutekėjimas – institucijos neskelbia. Tačiau antradienį, kai gyventojams suteikta prieiga pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti, paaiškėjo, kad įtartini prisijungimai fiksuoti dar metų pradžioje: sausio – kovo mėnesiais.
Paviešinus informaciją apie incidentą, atsistatydino Registrų centro vadovas
Po žinios apie incidentą, praėjusį penktadienį premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas paragino Registrų centro vadovą Adrijų Jusą atsistatydinti.
Tai generalinis direktorius padarė pirmadienį – laikinai Registrų centrui vadovaus įmonės Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Iš pareigų pasitraukęs A. Jusas portalui 15min teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas pastebėtas balandžio pradžioje – anot jo, apie tai buvo nedelsiant informuota ne tik teisėsauga, bet ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Kodėl apie pavogtus duomenis iškart nebuvo informuota visuomenė? Buvęs Registrų centro vadovas teigė, kad tai ribojo kitų institucijų įsitraukimas ir atliekami teisėsaugos veiksmai.