K. Budrys apie tyrime dėl kontrabandos sulaikytus pareigūnus: aš juos vertinu kaip išdavikus

„Mes nuo pat pradžių žinojome, kad yra kolaborantų mūsų pusėje, su priešu bendradarbiaujančių asmenų. Tai nepaneigia fakto, kad vietos, iš kurių leidžiami balionai Baltarusijos pusėje, jiems buvo žinomos ir jie nesiėmė veiksmų užkardyti tas veiklas“, – antradienį LRT radijui teigė K. Budrys.
„Prisidėjimas prie hibridinės atakos, taip ir reikia vertinti. Aš tuos žmones vertinu kaip išdavikus“, – sakė jis.
Pasak ministro, tai, kad kontrabandoje galimai dalyvavo ir pareigūnai, liūdina, tačiau tai kartu parodė, jog valstybė, imuniteto tarnybos ir kontržvalgybos institucijos geba tokius klausimus spręsti.
„Tai yra gerai ir tikiuosi, kad mes vertinsime šituos įvykius iš teisinės pusės kaip padėjimą kitai valstybei veikti prieš mus. Tai nėra vien tik kontrabandos nusikaltimas. Turi būti aklas ir kvailas nematyti, kaip mes vertiname visa tai, kokią žalą mums tai daro. Tai ne vien tik nelegali apyvarta akcizinių prekių, bet ir aviacijos trikdymas, panikos kėlimas, galų gale, žalos darymas Lietuvos įvaizdžiui“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – 10 policininkų, 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo, jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos.
„Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai – tai yra nematymas tam tikrų procesų, tarnybinės informacijos dalinimasis ir kiti veiksmai“, – sakė jis.
Sulaikyti pareigūnų nušalinti nuo tarnybos.
Kęstutis Budrys
